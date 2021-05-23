在家狂聽Podcast！這1類節目逆襲榜單 網認了：根本救星
自從全台進入防疫三級警戒，教育部18日也宣布全國各級學校及公私立幼兒園自5月19日起至5月28日止「停課不停學」，就連各大補習班、安親班都配合防疫停課，許多家長除了得遠端工作外，還得撥出心思陪伴家中孩子。不過今（23）日就有網友發現，在家防疫期間Podcast的熱門節目榜單也出現了變化，其中「說故事」類型的頻道更是逆襲超越聊天型節目。
編輯中心/綜合報導
2021-05-23 23:04:57
本土確診案例連續破百數日，雙北市17日先是宣布高中職以下全面停課，隔日教育部也宣布全台各級學校停止到校上課，許多學校改為線上遠距教學，有網友就在PTT的WomenTalk版上發文表示，「剛剛久違的看了一下podcast的熱門頻道，發現裡面超多給小朋友聽的頻道，像是xx說故事、xx成語故事之類的」。 此外，原PO也分析表示，「這個應該算是疫情時代的現象吧！小孩子不用去學校所以大人要自己帶，結果就是放Podcast的說故事頻道給小朋友聽，當然第一名還是主委癌大（股癌）」，最後她也好奇提問「不過也是蠻好奇小朋友真的愛聽這些嗎，剛剛隨便點進去聽了一下覺得很無聊.....」。
事實上，身為長期位居Podcast熱門節目榜首的「股癌Gooaye」謝孟恭也曾在18日觀察Podcast排行榜，指出「疫情催化劑：台灣 podcast top 30 節目突然變成 15 檔是說書講故事的」，更幽默表示這類節目是「爸媽救星」。
對此，許多網友也紛紛留言表示，在疫情期間這的確是能夠陪伴小朋友的節目，許多家長也放心讓孩子收聽，「也許小小孩喜歡 我記得我4歲的時候很喜歡聽成語故事的錄音帶」、「我小時候超愛這種故事廣播」、「學校老師也會放民間故事的錄影帶 很有趣」。（編輯：楊智傑）
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