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在家狂聽Podcast！這1類節目逆襲榜單　網認了：根本救星

▲近期台灣本土疫情延燒，教育部也在日前（18日）宣布全台高中職以下各級學校全面停課，改以遠距教學讓停課不停學，有網友就發現Podcast其中一類節目也因此受惠，竄上熱門排行。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自pixabay）
▲近期台灣本土疫情延燒，教育部也在日前（18日）宣布全台高中職以下各級學校全面停課，改以遠距教學讓停課不停學，有網友就發現Podcast其中一類節目也因此受惠，竄上熱門排行。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-23 23:04:57

自從全台進入防疫三級警戒，教育部18日也宣布全國各級學校及公私立幼兒園自5月19日起至5月28日止「停課不停學」，就連各大補習班、安親班都配合防疫停課，許多家長除了得遠端工作外，還得撥出心思陪伴家中孩子。不過今（23）日就有網友發現，在家防疫期間Podcast的熱門節目榜單也出現了變化，其中「說故事」類型的頻道更是逆襲超越聊天型節目。

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▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案，全台進入三級防疫警戒。（圖／NOWnews製作）
本土確診案例連續破百數日，雙北市17日先是宣布高中職以下全面停課，隔日教育部也宣布全台各級學校停止到校上課，許多學校改為線上遠距教學，有網友就在PTT的WomenTalk版上發文表示，「剛剛久違的看了一下podcast的熱門頻道，發現裡面超多給小朋友聽的頻道，像是xx說故事、xx成語故事之類的」。

▲2020被稱為是「Podcast元年」，不管是平台流量、頻道數都有大幅成長。（示意圖／記者葉政勳攝）
▲2020被稱為是「Podcast元年」，不管是平台流量、頻道數都有大幅成長，疫情期間民眾更是常在家聆聽Podcast。（示意圖／記者葉政勳攝）
此外，原PO也分析表示，「這個應該算是疫情時代的現象吧！小孩子不用去學校所以大人要自己帶，結果就是放Podcast的說故事頻道給小朋友聽，當然第一名還是主委癌大（股癌）」，最後她也好奇提問「不過也是蠻好奇小朋友真的愛聽這些嗎，剛剛隨便點進去聽了一下覺得很無聊.....」。

事實上，身為長期位居Podcast熱門節目榜首的「股癌Gooaye」謝孟恭也曾在18日觀察Podcast排行榜，指出「疫情催化劑：台灣 podcast top 30 節目突然變成 15 檔是說書講故事的」，更幽默表示這類節目是「爸媽救星」。

▲疫情停課期間，說書、說故事型節目竄上Podcast熱門排行。（圖／翻攝自Chartable排行）
▲疫情停課期間，說書、說故事型節目竄上Podcast熱門排行。（圖／翻攝自Chartable排行）
對此，許多網友也紛紛留言表示，在疫情期間這的確是能夠陪伴小朋友的節目，許多家長也放心讓孩子收聽，「也許小小孩喜歡  我記得我4歲的時候很喜歡聽成語故事的錄音帶」、「我小時候超愛這種故事廣播」、「學校老師也會放民間故事的錄影帶 很有趣」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.85%67.15%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.16%11.84%
2021-05-20-2021-05-23
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