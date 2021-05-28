疫情帶動宅經濟！資深玩家大推這些手遊：在家救台灣

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網友們紛紛留言表示「天堂M真的很奇妙，課長拼命砸，紅變還是一堆人搶」、「天M好像都不會退燒的感覺，一直都有新的活動，職業也是陸續再出」、「我身邊還是不少人在玩...看他們每個月領薪水就課一波」、「如果以活躍玩家的人數來看，天堂M應該還是可以在手遊排名很前面吧？」甚至也有網友列出幾款遊戲，分別為「《新楓之谷》」、「《小森生活》」、「《天堂M》」等，更直言「只推薦這幾個，已經是手游界最不毒的幾個了」。
同時更有實況主在網路上分享自己玩《天堂M》的影片，同時更呼籲「疫情變嚴重了，在家玩天堂M或游戲最安全」、「天堂M實況疫情讓我變一打二人生」，網友們也紛紛留言表示「每晚開台，疫情升溫有感」、「疫情大爆發，大家要保護好自己」、「疫情升溫，在家玩天堂M最好」、「疫情嚴峻，還是一起宅在家打天M吧」。（編輯：王柏文）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。