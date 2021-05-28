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疫情帶動宅經濟！資深玩家大推這些手遊：在家救台灣

▲疫情嚴峻帶動宅經濟！資深玩家大推這些手遊。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲疫情嚴峻帶動宅經濟！資深玩家大推這些手遊。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-28 10:09:49

台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒。而近日就有網友在網路上呼籲「疫情變嚴重了，在家玩游戲最安全」，沒想到卻讓資深玩家開始分享，直言「在家玩這個可以幫助台灣疫情舒緩」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「推薦的手遊？」的文章表示，「想問問最近有沒有推薦好玩的手遊，什麼類型都可以，最好是下載次數破百萬+評價4.5星以上的，至少我相信下載人數高+評價分數高代表遊戲越好玩！可是...好像找不太到」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲更有實況主在網路上分享自己玩《天堂M》的影片，同時更呼籲「疫情變嚴重了，在家玩天堂M或游戲最安全」。（圖／翻攝自《天堂M》臉書粉專）
▲更有實況主在網路上分享自己玩《天堂M》的影片，同時更呼籲「疫情變嚴重了，在家玩天堂M或游戲最安全」。（圖／翻攝自《天堂M》臉書粉專）
網友們紛紛留言表示「天堂M真的很奇妙，課長拼命砸，紅變還是一堆人搶」、「天M好像都不會退燒的感覺，一直都有新的活動，職業也是陸續再出」、「我身邊還是不少人在玩...看他們每個月領薪水就課一波」、「如果以活躍玩家的人數來看，天堂M應該還是可以在手遊排名很前面吧？」甚至也有網友列出幾款遊戲，分別為「《新楓之谷》」、「《小森生活》」、「《天堂M》」等，更直言「只推薦這幾個，已經是手游界最不毒的幾個了」。

同時更有實況主在網路上分享自己玩《天堂M》的影片，同時更呼籲「疫情變嚴重了，在家玩天堂M或游戲最安全」、「天堂M實況疫情讓我變一打二人生」，網友們也紛紛留言表示「每晚開台，疫情升溫有感」、「疫情大爆發，大家要保護好自己」、「疫情升溫，在家玩天堂M最好」、「疫情嚴峻，還是一起宅在家打天M吧」。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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