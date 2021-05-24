世衛大會24日開幕　日內瓦民眾驚訝排除台灣

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影片訪問日內瓦多位民眾，首先詢問他們認為台灣在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情中表現如何？有人表示，台灣位於亞洲，是最早受疫情衝擊處，人口又密集，猜台灣會嚴重受創；但當得知截至5月22日台灣共有3862確診案例、17例死亡，另一名受訪者直呼「哇真的嗎？跟歐洲差好多」。其他受訪者也肯定台灣防疫很不錯。
當再詢問台灣有這樣的防疫成果，卻不是WHO會員，也非WHA觀察員，受訪者則一臉疑惑並驚訝地表示不知道竟是這樣。
這部影片另播出駐處最近在聯合國歐洲總部「萬國宮」（Palais des Nations）前三腳椅設立台灣藍鵲打卡框的過程。框上大大的「台灣能幫忙」（Taiwan CanHelp）文字，讓往來的外國使團及民眾能更了解台灣的訴求，包括美國駐日內瓦代表團等國際友人也紛紛前往打卡框留影，展現力挺台灣。
駐瓦處表示，儘管有越來越多國家支持台灣有意義參與WHO，台灣還是沒有受邀參加今年的WHA。最近台灣疫情升溫，再次提醒世人，疾病無國界，台灣無法參與WHO及WHA將造成全球防疫體系缺口，呼籲WHO摒棄政治考量，讓台灣完整參與WHO。（編輯：馮昭）1100524