名家論壇》阿術克斯／要戰勝病毒，也要戰勝人性

當前，台灣面對很嚴峻的疫情挑戰，尤其是在做了很久的防疫優等生之後，確診數從零到破百的猛然加速，一時間大眾心理真的很難調適，台灣社會也就開始出現來自於不確定、害怕、擔心、懷疑、生氣各種負面情緒的紛亂，當然也包括了從沒停過的政治口水。但是，我們要很清楚，這些都無助於對抗疫情，我們需要的是團結、理性跟科學，才能再次防疫成功。





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集體在面對危機的時候，危機的擴大常常並不是因為敵人多強大，而是我們自己非理性的集體行為所造成，因為非理性行為是受到情緒的渲染，所以往往都跟目標大大違背。不過，我們也必須承認，人類就是沒那麼理性！人類就是一種感覺的動物！我們太容易被情緒給帶著走，使得病毒更加容易擴散，更加嚴重擊潰我們的信心。





所以，除了要好好保護自己，做好戴口罩、勤洗手等個人防疫以外，我們還有一項很重要且艱困的任務，就是要對抗自己的心魔，不要讓情緒影響了我們的判斷跟行為。





說來，非理性集體行為有三種特性，包括「群體性」、「非組織性」跟「突發性」，最近通通都出現在台灣社會了，我們一定要冷靜的省思。





首先，群體性的集體行為，是一群人脫離原本的行為軌道，出現相同的一致行為，最經典的狀況就是大賣場搶購了，完全無視台灣最多的就是賣場，便利商店更是天下無敵到處都有，最重要的是，根據統計資料來看，這些民生物品，像是國內衛生紙年產能約20萬噸，平均日產量約8萬箱，防疫酒精庫存仍有45萬瓶，酒精原料庫存達220萬公升，每日產能15萬瓶，泡麵更是國內平均日產能11萬箱，完完全全沒有搶購的需要，搶購只是造成群聚，增加染疫而已。





第二，這類行為是非組織性的。這聽起來弔詭，沒有組織卻又能產生一致的行動，但是在當下網路社群媒體盛行的時候就更是如此。而這類行為模式中最可怕的一種就是「以訛傳訛」，誤把錯誤訊息當真，熱心的大量傳遞，造成集體的錯誤認知。





就像日前有人在社群媒體上貼文，指陸軍化學兵消毒藥劑「非常毒」，很多人轉傳單純就是因為熱心，但是這時候我們更需要的是冷靜。當然，更要注意的是來自中國的認知作戰，其目標打擊台灣社會的防疫信心，假如我們不能好好控制自己，在衝動轉傳各類訊息之前先冷靜判斷，都有可能成爲被利用的工具。





再來說「突發性」，這是非理性集體行為會導致最嚴重後果的第三個特性。原因很簡單，理性是需要時間，感覺卻是一瞬間，當人們還沒有足夠的思考準備，當發生突發事件而大家又對此非常有感興趣時，就會出現脫軌的想法跟行為，就連高知識份子也會犯這種錯誤。





最近的突發性集體行為就是大眾對「校正回歸」的反應。指揮中心在5月22日因為地方與中央的通報落差，建立「校正回歸」的計算方式，惹來爆量罵聲，支持者罵溝通能力差，反對者懷疑蓋牌，無端讓防疫工作已經很吃重的時候，又增加很多負擔。但是，「校正回歸」一點也沒錯！不過是讓數值「校正」後，「回歸」到正確的地方去。





由於台灣本土案例在短期內暴增，PCR、快篩的採檢量也突然增加，許多人採檢完之後都還來不及進行判讀，這些累積下來的案子，會因為檢驗量能不足，或是行政系統延遲而導致通報不及，所以新北市長侯友宜才會說，新北市最高有到 6 天的時間差。既然產出結果的日期跟實際疫情不一致，當然就需要回歸校正，有精確的確診人數趨勢，才能進行有效的觀察。





最後，別忘了我們是打過勝仗的，我們能在口罩數量不足情況下，大家共同發起我OK你先戴，守護第一線的醫護人員，然後跨產業合作打造口罩國家隊，讓防疫物資無虞，這些都是台灣社會的韌性！我們一定能再次成功團結防疫，守護台灣。











●作者：阿術克斯／資深國會幕僚





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