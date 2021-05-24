防疫照顧假未強制給薪　跨黨派立委提案發生活津貼

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除了大型企業可能薪資照給或提供有薪「家庭照顧假」，但多數中小企業、小商店家也許沒有充裕的資力，更不可能主動支薪，勞資關係可能因此而更緊張。因此，她

提出「有十二歲以下或國小六年級以下兒童照顧需求者」給予生活津貼，獲得超過21位委員聯署，達到提案15位委員連署的最低門檻。