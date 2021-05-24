防疫照顧假未強制給薪　跨黨派立委提案發生活津貼

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萬美玲指出，她提案修正「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例修正草案」增訂第三條之一，明定防疫照顧假申請條件；受雇者申請防疫照顧假，雇主不得拒絕，也不得視為曠職或強迫受雇者改以事假或其他假別處理，或作任何不利待遇或處分；因申請防疫照顧假而影響勞工生計或雇主營運等情形者，政府應發給生活津貼或扶助，希望由政府提供津貼支持，讓全民共同安心抗疫。
民眾黨立委賴香伶指出，除了大型企業可能薪資照給或提供有薪「家庭照顧假」，但多數中小企業、小商店家也許沒有充裕的資力，更不可能主動支薪，勞資關係可能因此而更緊張。因此，她提案修正「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」增列三條文草案，對於「有十二歲以下或國小六年級以下兒童照顧需求」並請防疫照顧假，且沒有領取工薪或俸給者，可領取津貼，津貼數額依照前一年度「全體就業保險被保險人平均投保薪資六成計算」，估計每日可領取津貼約683元。
賴香伶指出，她提出「有十二歲以下或國小六年級以下兒童照顧需求者」給予生活津貼，獲得超過21位委員聯署，達到提案15位委員連署的最低門檻。
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