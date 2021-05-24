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防疫照顧假未強制給薪　跨黨派立委提案發生活津貼

▲防疫照顧假未強制給薪，為了照顧經濟弱勢者，立委萬美玲提案發生活津貼，（資料照／記者呂炯昌攝）
▲防疫照顧假未強制給薪，為了照顧經濟弱勢者，立委萬美玲提案發生活津貼，（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-24 11:28:06｜2021-05-24 11:30:34

新冠肺炎疫情升溫，全台三級警戒，政府允許勞工每年最多可請7天防疫照顧假，但是未強制給薪，包括台灣民眾黨與國民黨多位立委提案發生活津貼，希望政府儘速修法，以照顧經濟弱勢者。

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國民黨立委萬美玲指出，全國只停課卻不停班造成許多家長措手不及，雖然政府已祭出「防疫照顧假」配套政策，卻因相關請假規定無法源依據，且請假期間不強制雇主給薪等問題，讓家長們是想請也不敢請，為了讓家長可以安心請假照顧因停課在家的子女，她將提案修正「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，明定雇主不能因受雇者申請防疫照顧假而對其有不當的對待；申請防疫照顧假而影響勞工生計或雇主營運等情形者，政府應發給生活津貼或扶助，完善防疫照顧假規定。

萬美玲指出，她提案修正「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例修正草案」增訂第三條之一，明定防疫照顧假申請條件；受雇者申請防疫照顧假，雇主不得拒絕，也不得視為曠職或強迫受雇者改以事假或其他假別處理，或作任何不利待遇或處分；因申請防疫照顧假而影響勞工生計或雇主營運等情形者，政府應發給生活津貼或扶助，希望由政府提供津貼支持，讓全民共同安心抗疫。

民眾黨立委賴香伶指出，除了大型企業可能薪資照給或提供有薪「家庭照顧假」，但多數中小企業、小商店家也許沒有充裕的資力，更不可能主動支薪，勞資關係可能因此而更緊張。因此，她提案修正「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」增列三條文草案，對於「有十二歲以下或國小六年級以下兒童照顧需求」並請防疫照顧假，且沒有領取工薪或俸給者，可領取津貼，津貼數額依照前一年度「全體就業保險被保險人平均投保薪資六成計算」，估計每日可領取津貼約683元。

賴香伶指出，她提出「有十二歲以下或國小六年級以下兒童照顧需求者」給予生活津貼，獲得超過21位委員聯署，達到提案15位委員連署的最低門檻。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.75%67.25%
2021-05-21-2021-05-24
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