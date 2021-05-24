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國民黨、統促黨籲接受中國疫苗　綠委：不要再亂了！

▲國民黨與統促黨紛紛呼籲接受中國疫苗，民進黨立委陳亭妃則認為，沒人敢打中國疫苗，要他們別再亂了。（圖／陳亭妃辦公室提供）
▲國民黨與統促黨紛紛呼籲接受中國疫苗，民進黨立委陳亭妃則認為，沒人敢打中國疫苗，要他們別再亂了。（圖／陳亭妃辦公室提供）

記者劉育辰／綜合報導

2021-05-24 11:09:10｜2021-05-24 11:36:58

新冠肺炎本土疫情持續蔓延，民眾施打疫苗意願大資；但受中國壓力影響，台灣疫苗採購頻頻受阻，加上本土疫苗仍在第二階臨床實驗，導致台灣面臨嚴峻的疫苗荒。這時國民黨與統促黨紛紛呼籲政府應該向中國採購疫苗、統促黨甚至揚言要在今（24）天前往中央流行疫情指揮中心（CDC）請願。民進黨立委陳亭妃則認為，「中國疫苗到了台灣有誰敢打？」要國民黨和統促黨不要再亂了。

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陳亭妃表示，大家已經預測中國一定會操作疫苗議題，但國民黨和統促黨現在居然「配合搗亂」，這樣恐怕會影響到台灣整體防疫，「請國民黨跟統促黨不要再亂了」。

陳亭妃指出，中國疫苗到目前為止，完全沒有任何比較標準的檢疫報告，「到了台灣，請問誰敢打？」站在保護國人安全的立場，希望CDC要以最高標準把關，不要因為有人搗亂而有任何的鬆懈。

民進黨立委許智傑則認為，最近檢驗量暴增，醫護檢人員非常辛苦，不管快篩或疫苗，CDC可以根據專業和優先對象盡快處理，才能有效壓制病毒。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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