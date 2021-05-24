自己填錯地址！外國人唱「大青蛙之歌」羞辱 女熊貓氣炸
全台本土疫情持續升溫，民眾能不出門就不出門，也因此「外送平台」廣為被使用，不過也因為接觸人群眾多，近日不少外送員上網抱怨遇到各種奧客。就有網友分享，一位外籍人士自己填錯送餐地址，結果外送員抵達之後不僅遭臭罵，該外籍人士還大唱「大青蛙之歌」羞辱，影片曝光後，讓不少網友傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-05-24 11:10:24｜2021-05-24 11:30:15
一名網友在「爆料公社」貼文指出「台南市區長榮路二段，一位外國客人因地址寫錯，導致外送員找不到客人，事後還公然侮辱外送員，還罵台灣人都是大青蛙」只見貼出的影片中，這位外國客人站在門內，不斷對著外頭的女外送員唱歌表示「大青蛙，大青蛙，你們台灣都大青蛙，你是豬腦豬腦袋」。
緊接著還大吼「你真的真的是非常超過得非常離譜」，而被辱罵的女外送員則不甘示弱表示「你繼續罵啊，我已經報警了啦，你繼續罵啊，你有種不要進去啊」，隨後外國人則是含糊不清的繼續挑釁，並搭配手勢走進家門，奇葩的行徑讓人非常傻眼。
貼文一出，網友紛紛回應「.....什麼是大青蛙＝＝」、「我比較想知道，到底是誰教他罵人是大青蛙的？」、「是不是有人亂教他大青蛙是罵人的意思＝＝根本不懂他的邏輯」、「這要是遇到男外送員，這外國人真的會GG」、「只有我覺得大青蛙很鬧嗎＝＝」、「很傻眼，現在這時期外送員已經很辛苦了」、「真的毫無殺傷力，原來我是大青蛙XD」。（編輯：張嘉哲）