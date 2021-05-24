講不懂嗎　大里麻將館暗中營業　遭查獲

國內疫情嚴峻，為了防堵疫情持續延燒，中央疫情指揮中心日前宣布全國三級警戒，宣布特種娛樂行業全面暫停營業，避免成為防疫破口。23日傍晚，霧峰分局查獲所轄麻將休閒館擅自開門違規營業違反傳染病防治法，即要求停止營業並檢附相關事證，移請市政府相關目的事業主管機關依傳染病防治法裁罰新臺幣6萬至30萬元，以防範業者私自營業，形成防疫破口。

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霧峰警分局表示，為防止業者假關門、偷營業之情形，轄區分駐(派出)所，每日均加強查察，分局亦成立複查小組不定時針對停業場所實施複查，在23日17時多發現轄內大里區國光路二段麻將休閒館，鐵捲門開啟大半，現場燈光閃爍、經查該場所含負責人共有7人在內，其中有4人坐在麻將桌前把玩撲克牌，顯有繼續營業及違法群聚情事，形成防疫破口，現場開立紀錄表移請市政府相關目的事業主管機關裁處。

霧峰警分局說，台中市政府依中央防疫因應指示，包括視聽歌唱業、三溫暖、舞場業、舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、夜店業、飲酒店業、資訊休閒業、電子遊戲場業、指壓按摩場所、休閒麻將館、夜總會、俱樂部、錄影節目帶播映場所（MTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所及其他類似場所等23大場所自15日起暫停營業。

霧峰警分局長陳家銘表示，這段期間將加強各特種娛樂場所稽查，若仍在營業，將依法移請市政府相關目的事業主管機關開罰，最高可依違反「傳染病防治法」處以30萬元罰鍰，再犯者將報請強制斷水斷電，警方表示將持續執行此稽查勤務，同時呼籲店家勿心存僥倖以身試法，若民眾發現業者違規營業，亦可主動檢舉，達全民共同抗疫目標。