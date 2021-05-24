  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

衝全聯架上都沒東西？店員揭「真相」　一張照片眾秒心疼

▲近日因為疫情緣故，不少民眾都到超市採買防疫物資，但卻發現架上東西常常都已經賣光。（示意圖／記者呂炯昌攝）
▲近日因為疫情緣故，不少民眾都到超市採買防疫物資，但卻發現架上東西常常都已經賣光。（示意圖／記者呂炯昌攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-24 12:04:51｜2021-05-24 12:04:57

台灣本土疫情持續升溫，已經連續8天每日新增破百例個案，民眾為了長期待在家中防疫，因此都會去超市採買大量食材、乾糧等等，造成這幾天不少賣場的架上空空如也。對此，就有全聯店員出面表示「不是架上東西都不補，而是補完就被買光了」貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名全聯員工在「我愛全聯好物老實說」貼文指出「最近全聯湧入大量民眾購買物資，很多人都問為何架上都沒東西還不補貨，其實不是不補，指示因為補完之後，隔天就全部賣光了，每天下班就是幫大家補貨，最近一波都是補到半夜凌晨兩點，我們也不希望客人沒東西買，但請大家多多諒解員工們」。

「另外，很多人也問說為何有全聯福利卡不能進場，那是因為現在配合政府防疫，當然要填實聯制表單，希望大家實聯制要確實填寫不要做假，之前就有遇過做假的，防疫期間請大家多多配合，店內結帳也要保持安全距離，如店員忘了微笑也請見諒」原PO並附上一張凌晨補完貨的紙箱照，可見其紙箱疊超高，顯見補貨量之龐大。

▲全聯店員貼出補貨紙箱照片，表示現在每天都補貨補到凌晨兩點，引發網友熱議。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲全聯店員貼出補貨紙箱照片，表示現在每天都補貨補到凌晨兩點，引發網友熱議。（圖/我愛全聯好物老實說）
貼文一出，網友紛紛加油打氣「原來是又被買光...還以為都不補是怎樣，辛苦了」、「真的買夠吃就好，不要過度購買物資，辛苦店員了」、「看到凌晨兩點都暈了，忙一整天還要補貨，辛苦了」、「辛苦你們了真的，會盡量少去超市，買自己吃夠量就好」、「適當購買，保持結帳距離，防疫一起來，辛苦店員們了」、「當過超商店員...這紙箱量一看就知道補超多貨，辛苦了嗚嗚」。

而對於近期民眾為因應三級警戒瘋搶物資，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都曾經呼籲，國內的防疫與民生物資非常足夠，加強防疫措施期間，賣場店家仍會照常營業與補貨，若非必要，不用急著搶購。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
0%0%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
100%0%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
33.06%66.94%
2021-05-21-2021-05-24
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀