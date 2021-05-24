衝全聯架上都沒東西？店員揭「真相」　一張照片眾秒心疼

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「另外，很多人也問說為何有全聯福利卡不能進場，那是因為現在配合政府防疫，當然要填實聯制表單，希望大家實聯制要確實填寫不要做假，之前就有遇過做假的，防疫期間請大家多多配合，店內結帳也要保持安全距離，如店員忘了微笑也請見諒」原PO並附上一張凌晨補完貨的紙箱照，可見其紙箱疊超高，顯見補貨量之龐大。
貼文一出，網友紛紛加油打氣「原來是又被買光...還以為都不補是怎樣，辛苦了」、「真的買夠吃就好，不要過度購買物資，辛苦店員了」、「看到凌晨兩點都暈了，忙一整天還要補貨，辛苦了」、「辛苦你們了真的，會盡量少去超市，買自己吃夠量就好」、「適當購買，保持結帳距離，防疫一起來，辛苦店員們了」、「當過超商店員...這紙箱量一看就知道補超多貨，辛苦了嗚嗚」。
而對於近期民眾為因應三級警戒瘋搶物資，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都曾經呼籲，國內的防疫與民生物資非常足夠，加強防疫措施期間，賣場店家仍會照常營業與補貨，若非必要，不用急著搶購。（編輯：張嘉哲）
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