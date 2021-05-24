雙北快篩陽性率已下滑 陳時中公布「3縣市」偽陽性率高
本土疫情持續嚴峻，全台各地也紛紛設立採檢站，來篩檢出確診病患。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（24）公布，截至昨日晚間為止，全台共123處採檢站，以新北市27處最多，其次則是台北、高雄各23處，另外台中也有12處。
記者賴志昶／台北報導
2021-05-24 14:54:36｜2021-05-24 15:01:35
陳時中指出，在快篩站陽性率方面，台北市昨日已經掉到5.9％，而新北市也掉剩4％，雖然這些樣本數都較少，但還是有些趨勢的參考價值；另外，全國在苗栗、高雄、連江、雲林、澎湖也都有設快篩站，但採檢數都較少。
而在較大規模採檢縣市中，陳時中說明，其中雲林縣採檢122人，但之後PCR採檢無人陽性確診；澎湖縣則有採檢1人；連江縣快篩採了79人，其中有3名陽性，但經過PCR檢驗結果都為陰性；台中市日前也有大規模快篩，當時快篩陽性有45人，但之後PCR檢驗為陽性的幾乎只有1人確診，其餘都為陰性。
陳時中分析，從這些數據可看出來，快篩確實有其方便性，但在罹患例不是很高的時候，偽陽性比例就會升高很多，因此未來各縣市在設立採檢站使用快篩時候，要很小心選擇，不然偽陽性情況會造成醫療不必要的負擔。
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