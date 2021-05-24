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美食懶人包｜全台必吃200元以內的口袋牛肉麵 CLUBHOUSE 聽友推薦!

美食懶人包｜全台必吃200元以內的口袋牛肉麵 CLUBHOUSE 聽友推薦!
美食懶人包｜全台必吃200元以內的口袋牛肉麵 CLUBHOUSE 聽友推薦!

ReadyGo

2021-05-24 14:00:23

ReadyGo在Club house上開了一個Travel Bubble 旅遊泡泡俱樂部，每周都會在上面開房，跟大家聊聊旅遊相關的主題，可能是「最新景點怎麼玩」、「必吃的口袋美食推薦」，都歡迎大家上來跟我們一起分享，或是聽聽其他人的旅遊秘笈，不想錯過就趕快follow起來，等你們一起來聊聊喔！

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05 / 04 第一場｜200元以內的牛肉麵推薦

台北牛肉麵推薦

｜金春發｜

清燉口味，牛肉切成塊狀很有口感

圖 / IG @ivy873
圖 / IG @vvsyen

昆陽店 地址：台北市南港區忠孝東路六段372號

｜穆記牛肉麵｜

清燉口味牛肉麵為主，麵條選用刀削麵，份量不大。

圖 / IG @nanayummy2021

地址：台北市信義區吳興街239號

｜太官牛肉麵｜

清燉為主，紅燒口味是加紅燒醬，偏甜

圖 / IG @dont_get_fat_

地址：台北市南港區中坡北路16號

｜中國清真牛肉麵食館｜

這間店使用溫體牛做料理，牛種是台灣本土牛肉，有一湯二肉三麵的說法，牛胸牛腱牛肋條，拉麵吃到後面會膨脹，但不至於軟爛，還是很有彈性，京餅和京醬牛肉絲也是必點小菜。



地址：台北市大安區延吉街137巷7弄1號

｜讀書人牛肉麵｜

推薦清燉

圖 / IG @freehifly_flynn

地址：新北市汐止區明峰街125號一樓

｜京鼎小館｜

在小巨蛋附近的京鼎小館，可說是被小籠包耽誤的牛肉麵店，店裡一開始以小籠包、湯包出名，但後來發現牛肉麵也在水準之上，變成之後趣的標配餐點。

圖 / IG @arina_cube

地址：台北市松山區敦化北路155巷13號

｜品味刀削麵｜

圖 / IG @1ggfood

地址：台北市信義區吳興街281巷50號

｜廖家牛肉麵｜

因牛肉麵節而得名，牛肉麵的湯用大骨下玉去熬煮，很香，配菜的鹽滷豆干不會像紅滷味到那麼種，保留原有的豆乾味。

圖 / IG @ives.lu_life

地址：台北市中山區中原街39號

           台北市大安區金華街98號

｜熊天山牛肉麵｜

川俞口味的紅燒牛肉麵，清燉的則是加了松露，是新型態的牛肉麵店。

圖 / IG @corn0910

地址：台北市大安區四維路170巷28號

桃園牛肉麵推薦

｜集英會牛肉麵｜

位在中原夜市裡，是學生的最愛！口味種類多，紅燒、川味、酸菜，每碗不超過200元，可以加麵加肉，一整晚看起來非常豐盛，來中原夜市必吃的牛肉麵。

圖 / IG @september__5

地址：桃園市中壢區三和一街27號

｜老師傅牛肉麵｜

店員有股氣場，別被嚇到了！重新裝潢過後，改到中原國小旁，店面空間變得更寬敞，紅燒、清燉都有，份量多，CP值很高。



地址：桃園市中壢區力行北街77號

｜初手作牛肉拉麵｜

屬於厚切的牛肉拉麵



地址：桃園市桃園區吉昌街212號

台中牛肉麵推薦

｜麵家二眷牛肉麵｜

皮帶麵，一條到底，很特別。



地址：台中市西區健行路1001-1號號

台南牛肉麵推薦

｜乖乖牛肉麵｜

以紅燒為主



地址：台南市北區北門路三段23號

｜王品水餃牛肉麵食館｜

川味牛肉麵口味，酸菜是塊狀的，有點辣



地址：台南市安平區平通路473號

高雄牛肉麵推薦

｜銘邦港園牛肉麵｜

可以另外加麵加肉要加錢，肉的口感軟嫩，屬於半台式口味，湯頭很濃郁又不會喝了口乾，不喝湯的也推薦牛肉乾拌麵。

圖 / IG @hana.foodie_

｜原鄉牛肉麵｜

推薦點拉麵，半筋半肉口感最好又彈牙，牛筋不會太軟爛，牛肉都有先滷過，且拉麵吸附整個牛肉湯汁又不死鹹，重點是小菜的豆乾必點！



地址：高雄市新興區林森一路272-1號

看完以上推薦的牛肉麵店，有你覺得被遺忘的必吃小店嗎？歡迎在下面留言告訴我們，大家一起完成全台牛肉麵地圖吧！

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原文出處 : ReadyGo 美食懶人包｜全台必吃200元以內的口袋牛肉麵 CLUBHOUSE 聽友推薦!

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
39.58%60.42%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
91.18%8.82%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.81%67.19%
2021-05-21-2021-05-24
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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