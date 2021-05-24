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台北牛肉麵推薦
｜金春發｜
清燉口味，牛肉切成塊狀很有口感
圖 / IG @ivy873圖 / IG @vvsyen
昆陽店 地址：台北市南港區忠孝東路六段372號
｜穆記牛肉麵｜
清燉口味牛肉麵為主，麵條選用刀削麵，份量不大。
圖 / IG @nanayummy2021
地址：台北市信義區吳興街239號
｜太官牛肉麵｜
清燉為主，紅燒口味是加紅燒醬，偏甜
圖 / IG @dont_get_fat_
地址：台北市南港區中坡北路16號
｜中國清真牛肉麵食館｜
這間店使用溫體牛做料理，牛種是台灣本土牛肉，有一湯二肉三麵的說法，牛胸牛腱牛肋條，拉麵吃到後面會膨脹，但不至於軟爛，還是很有彈性，京餅和京醬牛肉絲也是必點小菜。
地址：台北市大安區延吉街137巷7弄1號
｜讀書人牛肉麵｜
推薦清燉
圖 / IG @freehifly_flynn
地址：新北市汐止區明峰街125號一樓
｜京鼎小館｜
在小巨蛋附近的京鼎小館，可說是被小籠包耽誤的牛肉麵店，店裡一開始以小籠包、湯包出名，但後來發現牛肉麵也在水準之上，變成之後趣的標配餐點。
圖 / IG @arina_cube
地址：台北市松山區敦化北路155巷13號
｜品味刀削麵｜
圖 / IG @1ggfood
地址：台北市信義區吳興街281巷50號
｜廖家牛肉麵｜
因牛肉麵節而得名，牛肉麵的湯用大骨下玉去熬煮，很香，配菜的鹽滷豆干不會像紅滷味到那麼種，保留原有的豆乾味。
圖 / IG @ives.lu_life
地址：台北市中山區中原街39號
台北市大安區金華街98號
｜熊天山牛肉麵｜
川俞口味的紅燒牛肉麵，清燉的則是加了松露，是新型態的牛肉麵店。
圖 / IG @corn0910
地址：台北市大安區四維路170巷28號
桃園牛肉麵推薦
｜集英會牛肉麵｜
位在中原夜市裡，是學生的最愛！口味種類多，紅燒、川味、酸菜，每碗不超過200元，可以加麵加肉，一整晚看起來非常豐盛，來中原夜市必吃的牛肉麵。
圖 / IG @september__5
地址：桃園市中壢區三和一街27號
｜老師傅牛肉麵｜
店員有股氣場，別被嚇到了！重新裝潢過後，改到中原國小旁，店面空間變得更寬敞，紅燒、清燉都有，份量多，CP值很高。
地址：桃園市中壢區力行北街77號
｜初手作牛肉拉麵｜
屬於厚切的牛肉拉麵
地址：桃園市桃園區吉昌街212號
台中牛肉麵推薦
｜麵家二眷牛肉麵｜
皮帶麵，一條到底，很特別。
地址：台中市西區健行路1001-1號號
台南牛肉麵推薦
｜乖乖牛肉麵｜
以紅燒為主
地址：台南市北區北門路三段23號
｜王品水餃牛肉麵食館｜
川味牛肉麵口味，酸菜是塊狀的，有點辣
地址：台南市安平區平通路473號
高雄牛肉麵推薦
｜銘邦港園牛肉麵｜
可以另外加麵加肉要加錢，肉的口感軟嫩，屬於半台式口味，湯頭很濃郁又不會喝了口乾，不喝湯的也推薦牛肉乾拌麵。
圖 / IG @hana.foodie_
｜原鄉牛肉麵｜
推薦點拉麵，半筋半肉口感最好又彈牙，牛筋不會太軟爛，牛肉都有先滷過，且拉麵吸附整個牛肉湯汁又不死鹹，重點是小菜的豆乾必點！
地址：高雄市新興區林森一路272-1號
看完以上推薦的牛肉麵店，有你覺得被遺忘的必吃小店嗎？歡迎在下面留言告訴我們，大家一起完成全台牛肉麵地圖吧！
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原文出處 : ReadyGo 美食懶人包｜全台必吃200元以內的口袋牛肉麵 CLUBHOUSE 聽友推薦!
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