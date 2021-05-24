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林昶佐居中牽線　快篩排隊系統上線

▲為解決萬華地區快篩站排隊亂象，無黨籍立委林昶佐日前與新創科技團隊協力，建置「快篩排隊系統」。(圖／林昶佐辦公室提供)
▲為解決萬華地區快篩站排隊亂象，無黨籍立委林昶佐日前與新創科技團隊協力，建置「快篩排隊系統」。(圖／林昶佐辦公室提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-24 14:54:06｜2021-05-24 14:56:16

新冠肺炎疫情在台爆發大量本土確診，尤其是萬華成為疫情重災區，萬華居民大牌長龍排隊等篩檢。為解決萬華地區快篩站排隊亂象，無黨籍立委林昶佐日前與新創科技團隊協力，建置「快篩排隊系統」，並在和平醫院快篩站上線。林昶佐今（24）日進一步指出，經過和新竹市長林智堅聯繫討論後，該系統上午將在新竹全市上線，且升級加上網路預約，從預約到篩檢，都能省去現場接觸的感染風險。

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林昶佐表示，他在16日與inline團隊討論、建置快篩排隊系統後，20日就在和平醫院快篩站啟用，舒緩群聚人流。同時，他得知新竹市正在籌備篩檢站後，也主動聯絡林智堅，並居中協調inline團隊，協助新竹市在1天內完成系統的建置。

林昶佐指出，和平醫院快篩站的排隊系統上線時，他就有提到說可以視需求擴充升級為線上預約版以及得來速服務。這次新竹的快篩排隊系統就是升級為線上預約版，除了省去現場排隊的群聚風險以外，民眾可直接透過輸入姓名和聯絡電話，即可在網路上進行預約，達到無接觸完成報到的程序。這也顯示了科技是對抗疫情最好的工具之一。

新冠肺炎全台持續擴大，各地方政府都正在新增許多社區篩檢站，林昶佐表示，若有需要，他可以協調inline團隊無償提供服務，或也可協調更多新創團隊整合科技來齊心抗疫。他也再次提醒，若有新冠肺炎症狀或是有與確診者的接觸史，才優先前往快篩，無症狀者千萬不要貿然預約登記，避免造成醫療系統負擔。

▲快篩每日檢驗量能及結果。（圖／指揮中心提供）
▲快篩每日檢驗量能及結果。（圖／指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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