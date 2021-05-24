林昶佐居中牽線　快篩排隊系統上線

新冠肺炎疫情在台爆發大量本土確診，尤其是萬華成為疫情重災區，萬華居民大牌長龍排隊等篩檢。為解決萬華地區快篩站排隊亂象，無黨籍立委林昶佐日前與新創科技團隊協力，建置「快篩排隊系統」，並在和平醫院快篩站上線。林昶佐今（24）日進一步指出，經過和新竹市長林智堅聯繫討論後，該系統上午將在新竹全市上線，且升級加上網路預約，從預約到篩檢，都能省去現場接觸的感染風險。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-24 14:54:06｜2021-05-24 14:56:16
林昶佐表示，他在16日與inline團隊討論、建置快篩排隊系統後，20日就在和平醫院快篩站啟用，舒緩群聚人流。同時，他得知新竹市正在籌備篩檢站後，也主動聯絡林智堅，並居中協調inline團隊，協助新竹市在1天內完成系統的建置。
林昶佐指出，和平醫院快篩站的排隊系統上線時，他就有提到說可以視需求擴充升級為線上預約版以及得來速服務。這次新竹的快篩排隊系統就是升級為線上預約版，除了省去現場排隊的群聚風險以外，民眾可直接透過輸入姓名和聯絡電話，即可在網路上進行預約，達到無接觸完成報到的程序。這也顯示了科技是對抗疫情最好的工具之一。
新冠肺炎全台持續擴大，各地方政府都正在新增許多社區篩檢站，林昶佐表示，若有需要，他可以協調inline團隊無償提供服務，或也可協調更多新創團隊整合科技來齊心抗疫。他也再次提醒，若有新冠肺炎症狀或是有與確診者的接觸史，才優先前往快篩，無症狀者千萬不要貿然預約登記，避免造成醫療系統負擔。
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