停車收費員找不到吃飯上廁所地方　議員建議全面停收

全台疫情警戒升至第三級，台中市政府22日起至6月8日止，針對全市所有餐飲場所，全面禁止店內飲食，戶外也禁脫口罩飲食，一律採用實名實聯制外送、外帶。今(24)日市議員鄭功進表示，近日卻接獲多位基層停車收費員的陳情，疫情當前要大家共體時艱，當然沒有問題，但如果連生存必需的上廁所、吃口飯的地方都找不到，明顯就是缺乏防疫時期的完善配套。他建議，可在衛生所及警察局旁設臨時廁所，若還是擔心疫情會感染，交通局就評估暫時全面停收路邊汽機車停車費。
記者柳榮俊/台中報導
2021-05-24 15:07:49
鄭功進表示，台中市政府既然決定率六都之先，主動拉高防疫層級積極備戰，相關周邊配套措施也應做好、做滿。依照最新的統計資料顯示，全台中市總共有超過10萬個收費汽機車停車格，沒有配套的政策就是擾民，市府相關單位，更應主動替上百位基層收費員的基本民生需求找出口，建議可比照增設快篩站的高效率，盡速建置戶外防疫用餐專區及防疫公廁。
鄭功進也強調，既然不論中央或地方，都建議我們要「宅在家、救台灣」，其實在防疫三級警戒的非常時期，台中市政府交通局也應該開始評估，全面停收路邊汽機車停車費，此項小小的政策利多，不僅可以帶給台中市民，落實安心宅在家的小確幸，同時還能兼顧解決基層停車收費員的民生需求，藉此降低群聚感染及傳播的風險。
交通局長葉昭甫表示，不止停車收費停車員，計程車司機及公車司機也面臨無處可吃飯及上廁所的問題，正在研擬對策，過去停車收費員的收費都以區為主，現在因疫情，暫時不要考量業績，將調整其收費動線，可在其收費的動線中可經過公有停車場，就可入內上廁所並在管理室吃飯。