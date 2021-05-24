再添投資利基　安平商港水岸複合觀光區招商

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台灣港務公司總經理陳劭良表示，該公司繼106年推出安平港遊艇碼頭招商案，由亞果遊艇集團獲得50年開發經營權，規劃打造全國最大的國際級遊艇城後，此次再推出毗鄰遊艇碼頭的安平港水岸複合觀光區招商案，並於110年3月31日至4月20日公開閱覽後，於5月10日正式上網公開招商，預定於6月下旬進行評選，預計將引入民間投資資金50億元，可創造2200個就業機會，為台南地區打造完整的親水遊憩環境。
陳劭良指出，安平港水岸複合觀光區坐落在台南市安平區漁光段34-1等地號，陸域面積13.48公頃、水域面積2.83公頃，合計16.31公頃，周邊毗鄰台南市5期重劃區，基地北臨亞果遊艇城及健康路3段，並藉由漁光大橋連結至漁光島，東臨國平南路周邊大樓林立，西側與南側臨安平港水域，區位優異，且距離安平古堡、孔廟、赤崁樓等觀光景點僅有3至6公里的距離，交通便利、生活機能漸趨到位。
陳劭良指出，安平港水岸複合觀光區陸域區域完整，且開發基地緊臨主要道路，易於規劃交通空間及動線，適合開發做為購物中心、Outlet、觀光親子旅館等，並可導入養生村、海洋主題遊樂園、海洋生物館等港灣複合商業設施及觀光休閒事業。
安平港近年來致力港灣水域的開發，搭配歷史文化古都蘊藏的無限觀光潛力，安平港北觀光區將可結合人文薈萃、歷史魅力，打造獨一無二高質感的港灣水岸環境。