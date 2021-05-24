疫情嚴峻！台船董事長鄭文隆籲員工嚴守防疫

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近日來由於疫情嚴峻，台灣國際造船公司董事長鄭文隆乃發出一封給同仁的信，他向同仁致上最誠摯的感謝之意，因為自去(109)年初新冠疫情發生至今，公司能夠一切運作如常，生產活動持續進行，都是所有同仁在這段時間，保持警戒、堅守崗位、嚴守防疫規範，所獲得的成果，但近來疫情加劇，且進入本土社區感染狀態，讓大家面對的挑戰更大。
鄭文隆表示，今(110)年公司正值轉型改造的關鍵階段，各項業務，包含既有的商船、潛艦、兩棲運輸艦，救難艦、離岸風電等，都如火如荼的展開，且在上(4)月完成了改造公司體質的大型增資計畫，而目前新的挑戰是，如何在面對進一步疫情時，繼續推動公司的各項計畫，讓各計畫能順利進行生產，達成公司永續發展的第一年奠基目標，這個目標不僅關係到公司的轉型成敗，更攸關公司所有同仁未來的前途。
鄭文隆提醒所有同仁，身為台船一份子，為了自己，為了公司，甚至是為了有些同仁擔負的國防任務，必須確保自己的安全，堅守崗位，在疫情期間維持公司正常運作，繼續生產，安全度過難關。
鄭文隆指出，這一次的疫情狀況，看來比去(109)年嚴峻，自5月15日起雙北疫情警戒提升為第三級、接著很快的，於5月19日就全國提升為第三級，可見傳播之快，該公司並於5月13日，由總經理魏正賜立刻與相關主管啟動防疫緊急應變，成立疫情管制群組，召開線上電話會議，之後並陸續召開一級主管防疫會議，啟動各項相關防疫加強措施因應，且遵從政府三級防疫的相關規定，以及企業因應COVID-19持續營運指引，採取各項相關防疫加強措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。