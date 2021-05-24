為讓市民迅速掌握防疫資訊　高市府啟動全通路直播

我是廣告 請繼續往下閱讀
董建宏指出，進行直播的全通路，涵蓋高雄市有線電視公用頻道（CH3）、高雄廣播電臺（FM94.3、AM1089）、《高雄一百》臉書（Facebook，後稱FB）及YouTube（後稱YT）。新聞服務科科長林旻伶表示，為因應中央流行疫情指揮中心於5月20日頒布之記者採訪注意事項，也以直播、供訊及線上提問之方式，提供媒體採訪需求。
電視通路，新聞行政科科長張秀靖表示，高雄市的有線電視收視戶，皆可用手中的遙控器轉到第3頻道，透過高雄市公用頻道，掌握各項重要防疫訊息及措施。亦可以電腦或手機通路，至《高雄一百》YT觀看直播。
網路通路除YT外，《高雄一百》FB粉絲專頁也提供線上直播，綜合出版科科長盧怡如指出，兩種網路平台，皆可在手機、平板、電腦、數位電視上收看，也可使用Chromecast、AirPlay等方式投放至電視上。
近日粉絲突破40萬大關的《高雄一百》FB除了在直播進行時，同步發布當日完整疫調資料，方便網友即時掌握最新足跡外，高雄市政府LINE官方帳號也將於直播前、直播中發布文字及圖卡訊息提醒市民收看，讓民眾第一時間精準掌握疫情，並分享防疫資訊給親友，在疫情中發揮風險溝通的最大綜效。
高雄廣播電臺臺長王永隆也表示，可透過收音機FM94.3或AM1089進行收聽高雄電台的直播，使民眾即使在開車，或是不方便收看電視時，也能同步掌握最新疫情資訊。高雄電台也提供線上直播，歡迎收聽。
此外，高雄廣播電臺也配合NCC頻道徵用，於不同時段播出防疫宣傳帶，並於每日節目中，由主持人口播、或不定時邀請專家學者訪談，也採訪、製播市府最新防疫政策、措施新聞與專題，提供民眾即時掌握最新的防疫訊息。
董建宏表示，目前公用頻道原自5月20日至5月28日上午9時起至下午15時40分，播出教育局託播的教學輔助影片；但為讓市民朋友接收最新防疫資訊，將於每日下午15時直播市府防疫記者會，而為兼顧學生的學習權益，下午15時至15時40分的輔助教學，將順延至記者會後播出。