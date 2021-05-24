南市新增3例確診 黃偉哲呼籲市民避免前往高風險區域
中央流行疫情指揮中心今(24)日下午報告全台新增334例本土案例，其中台南市新增3例確診個案，分別為案4462(40多歲女性)、案4463(未滿10歲女童)，分別為母女。及案4926(50多歲男性)，到目前為止確診已有5例。台南市長黃偉哲及衛生局局長許以霖下午召開記者會說明表示，案例相關公共場所足跡都已完成清消，總共匡列26位接觸者進行居家隔例或自我健康監測，並已採檢等待報告中。
記者陳諭申/台南報導
2021-05-24 17:16:15
黃偉哲表示，案4462、案4463母女於5/8搭乘高鐵由台南前往台北、5/15搭乘高鐵返回，期間至台北萬華親友家拜訪住了一周。5/14分別出現輕微發燒、咳嗽及流鼻水症狀，後因萬華親友發燒並於5/21採檢確診，得知消息後5/22自行前往醫院採檢並於當晚確診。由於案4462、4463並無往返職場也無其他同住者，並無匡列其他接觸者。此外她們也曾於5/19短暫至好市多、和緯黃昏市場、全聯民權店等處購物，相關場所已完成清消。
另外一名確診個案4926，為新北市確診個案3033的接觸者，5/14、5/15高鐵往返台南及台北，5/18自行開車至診所就醫並於安平麥羅烘焙、安平自助餐及公司等地，5/19起自行於家中居家隔離，5/23出現輕微鼻塞、流鼻水症狀，即撥打本市防疫專線由衛生局協助安排採檢後確診。
黃偉哲提醒，由於今日三位感染源都是疑似接觸北部確診親友後確診，他提醒市民朋友這段期間避免移動到高風險區域，也再次呼籲由北部返回的市民朋友，務必戴好口罩、減少外出與做好自主健康管理，守護自己也守護周遭親友鄰居的健康。
台南市政府為了配合中央政策，以及因應本市足跡公布的需求，擴大篩檢站能量，預計本週加開至13所篩檢站，以協助分擔醫療院所的採檢負荷。目前已加開了安南區、安定區、安平區、佳里區、中西區的場次，5月25日再加開學甲區，5月26日加開麻豆區，共計有13區的衛生所提供擴大篩檢服務。
黃偉哲會後呼籲，針對網路提早散發疑似確診案例足跡圖卡，請民眾切勿散播來源不明的訊息，應以政府每日記者會公布資訊為主，任意散播若不慎觸犯刑法，最重可罰三百萬或是三年的有期徒刑。