工地即時監視　高市捷運局落實防疫維護工安

高市府捷運工程局為主動掌握所屬工區環境安全衛生、工地車輛出入、臨近路口交通狀況、與施工人員確實配戴口罩防疫等情形，特別責成「高雄環狀輕軌捷運建設案」(第二階段)、「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)統包工程」等標案統包廠商隨工地進度架設CCTV即時監控系統，透過網路隨時由電腦螢幕、手機連接至主辦科室大螢幕畫面，以進行遠端工地監控，展現捷運局落實防疫與維護工地安全的決心。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-05-24 22:18:35
捷運工程局局長吳義隆表示，因應「環狀輕軌建設(第二階段)美術館與大順路段」、「岡山路竹延伸線(第一階段)統包工程」工作面持續開展延伸，未來更有「岡山路竹延伸線（第二階段）統包商工程」、「高雄捷運黃線」與「高雄捷運小港林園線」等工程加入，在工程多面展開而人力有限同時，為有效管理工區狀況，統包商按照施工進度陸續於輕軌大順路龍德路口、龍勝路口、南屏路口、興隆路口(C17站)、岡山介壽路橋、岡山火車站前、中山北路及中山南路等多處地點裝設CCTV即時監控(含影像錄影)，捷運工程局並於辦公室裝設大螢幕以即時監看各工區即時影像，達第一時間有效掌握工區資訊。
新冠肺炎疫情嚴峻，捷運工程局配合中央流行疫情指揮中心及市府宣導，除加強督促監造單位應善盡督導管理責任，強制現場施工人員確實配戴口罩，亦同步由辦公室大螢幕遠端即時監視工區，以落實工區防疫與環境安全衛生。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。