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WHA台灣提案辯論　史瓦帝尼直指中國發言不實

▲世界衛生大會（WHA）24日開幕，以視訊方式舉行，友邦史瓦帝尼及諾魯在「2對2辯論」為台灣強力執言，直指中國關於已為台灣參與世界衛生組織（WHO）作妥善安排等發言不符事實。圖為史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界衛生大會（WHA）24日開幕，以視訊方式舉行，友邦史瓦帝尼及諾魯在「2對2辯論」為台灣強力執言，直指中國關於已為台灣參與世界衛生組織（WHO）作妥善安排等發言不符事實。圖為史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-25 05:57:13

（中央社記者陳韻聿、唐佩君台北/布魯塞爾24日專電）世界衛生大會（WHA）今天開幕。友邦史瓦帝尼及諾魯在「2對2辯論」為台灣強力執言，直指中國關於已為台灣參與世界衛生組織（WHO）作妥善安排等發言不符事實，並強調台灣的參與「是健康議題，不是政治議題」。

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第74屆WHA自5月24日至6月1日以視訊方式舉行。此前台灣13個友邦已向WHO秘書處提案，呼籲邀請台灣以觀察員身分出席WHA。

不過，總務委員會今天「建議」不將相關提案納入大會議程；大會隨後舉行公開「2對2辯論」，以最終決定是否討論台灣參與提案，並由諾魯、史瓦帝尼為台灣發言，中國、巴基斯坦擔任反方。

首先發言的中國駐日內瓦代表團大使陳旭聲稱，台灣是「中國領土不可分割的一部分」，聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議為「一中原則」提供法律基礎；台灣參與世衛大會必須依「一中原則」透過兩岸協商處理，「民進黨當局頑固堅持台獨立場，拒不承認兩岸同屬一個中國，台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在」。

陳旭說，在符合「一中原則」的前提下，「中國對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排」，因此「不存在國際防疫體系缺口」。他還宣稱，台灣提案是將衛生問題政治化、干擾大會正常秩序，有損廣大成員國利益。

面對中方強硬言辭，諾魯及史瓦帝尼代表均指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情超越政治邊界，需要全球通力合作；WHO排除台灣參與有違專業，以及世衛標榜的公平、平等與健康無關政治、種族差異等原則。

史瓦帝尼衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）指出，台灣是全球抗疫的堅定夥伴，不僅展現了優越的公衛醫療及科研能力，也參與COVAX機制，並大力協助國內相關單位研發生產疫苗，以期疫苗可儘快上市。

對於北京宣稱已對台灣參與WHO作出妥善安排、台灣專家可參加WHO技術會議，恩蔻希直言此論點「不符事實」。她指出，台灣在2019至2020年期間總計申請參加WHO技術會議199次，但由於「中國介入」，台灣專家實際上只參加了64場技術會議。

恩蔻希強調，WHO是全球衛生關鍵平台，台灣必須完整參與包括WHA的所有相關活動；台灣的參與「是健康議題，不是政治議題」，史瓦帝尼對台灣的支持堅定不移。

代表諾魯發言的衛生部長達戈亞戈（IsabellaDageago）則提到，聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議「與台灣無涉」，不應繼續影響台灣參與WHO。

她指出，台灣對強化全球公衛網絡有貢獻，台灣經驗值得肯定和學習；來自某一國家的政治壓力不應是台灣遭排除的正當理由，台灣遭排除恐影響全球抗疫。

大會主席、不丹衛生部長德欽旺姆（DechenWangmo）最後裁示，接受總務委員會建議，不將「邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會」列入議程。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，以決定WHO政策方向。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，台灣2017年起連5年未能獲邀參與。（編輯：林憬屏）1100524

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