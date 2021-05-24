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台中旅遊｜拜訪海拔2000公尺的森林茶園　學習射箭成為一名泰雅勇士

台中旅遊｜拜訪海拔2000公尺的森林茶園　學習射箭成為一名泰雅勇士
台中旅遊｜拜訪海拔2000公尺的森林茶園　學習射箭成為一名泰雅勇士

行遍天下旅遊網

2021-05-24 23:30:42

驅車上梨山是一件折磨人的事，從宜蘭山腳下啟程迂迴曲折無止盡的迴旋彎，在暈眩與不適的狀態下3小時，甚至到達梨山市區後還得要再度開往新佳陽部落才能抵達，而這一切的頭昏腦脹終在嚐上一口梨山高山烏龍茶後，得到滿足的回饋。

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▲身處2千海拔山上，跟茶園一起深呼吸。
▲身處2千海拔山上，跟茶園一起深呼吸。
2000公尺高山原鄉裡的尋根故事

循著台7甲線上山，轉入開往新佳陽部落的小徑，兩旁地景變成了翠綠茶園風光，像是為高山鋪上了一層好看的綠地毯，陡坡茶園上出現一位漾著可愛笑容的女生，古邁茶園主人陳婉萍像是搭著山坡的微風一起降落與我們相遇。

▲騎上小牛車到處忙碌的古邁茶園主人婉萍。
▲騎上小牛車到處忙碌的古邁茶園主人婉萍。
因為父親過世驚覺再不返鄉就會失去與家鄉連結，婉萍離開眾人看好的科技業，隻身返回被稱為遠得要命的故鄉接手父親的茶園。一開始並不順利，對山、對緯度、對茶種植完全不懂，甚至因為距離老公與孩子過遠，「回來第一個月就想逃走了！」婉萍這樣笑淡回憶起過往。

▲設茶席在茶園旁，跟茶一起吹風。
▲設茶席在茶園旁，跟茶一起吹風。
高山森林守護著的茶與孩子

「我們泰雅族孩子不輕易放棄的！」讓她揮乾在茶園偷哭的淚痕，開始積極上課、努力查資料、實地探訪各處高山茶園，漸漸地，發現父親留給他與弟弟的是無比珍貴的大自然資產，「茶園就位於黑森林的正下方，森林中濾過的純粹水成了滋養茶的甘露，高養分土壤滋養著。只要將茶樹底部修整乾淨，風從陡峭山谷吹上來成了茶樹最愛透風環境，當然身處高海拔2200公尺高，溫差大、雲霧多更是高山烏龍茶好茶關鍵。」就這樣，婉萍重振了梨山第一座原住民栽種古邁茶園的名號，跟隨著她的努力打入俄羅斯品茶市場，甚至跨入歐洲僅喝紅茶習慣的廣大市場中。

▲古邁茶園內的高山茶席，讓人舒心。
▲古邁茶園內的高山茶席，讓人舒心。
初春的這天婉萍在高山茶園中擺出一桌茶席，我們與茶樹一同吹過山下襲來的微風，品由高山泉水沖泡出的茶，第一杯純粹高山烏龍、嚐第二杯她堆疊出的枸杞紅茶，聽她說著來自森林帶來的美好與和自然一起呼吸的茶鄉故事，五感深深被感動著。

▲搭配茶，特別還會奉上媽媽手工製果醬與米糕，非常好吃。
▲搭配茶，特別還會奉上媽媽手工製果醬與米糕，非常好吃。
學當一個泰雅的部落勇士

離開茶園我們還對部落風情念念不忘，便參加由佳陽社區發展協會族人精心設計的遊程，依循泰雅族的文化裡男生需學會打獵、女生要會織布的傳統，部落山林間展開勇士的射箭練習，拉開滿弓努力朝向目標放箭；接著還有設置陷阱的體驗，透過解說與實地演練體會獵人在山林間的技巧。

▲學會射箭才能當著稱職的獵人。
▲學會射箭才能當著稱職的獵人。
而另外還有手工編織課程，在經由社區媽媽解說下一線一孔編織出屬於自己的祖靈之眼。經歷過一切歷練後，最後由族人貼上象徵成年的紋面貼紙，也代表我們通過成年禮的淬鍊體驗啦！

▲等待射箭、設陷阱、織布都完成，再貼上象徵合格的文面貼紙，就完成成年式。
▲等待射箭、設陷阱、織布都完成，再貼上象徵合格的文面貼紙，就完成成年式。
景點推薦

梨山古邁茶園

地址：台中市和平區梨山里和平路二段佳陽新巷3-1號

電話：04-2598-1021

網址：lishantea.com

粉專：古邁KUMYTea-梨山黑森林純淨甘露

營時：茶園茶席體驗均以預定為主，請致電或至粉絲專頁留訊。

部落獵人體驗

地址：台中市和平區梨山里和平路二段佳陽部落

網址：台中市和平區佳陽社區發展協會

營時：部落獵人體驗以預定為主，請至粉絲專頁留訊



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疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

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