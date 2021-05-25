「跨縣市看爸媽」被嗆防疫破口？兩派網全戰翻：別太獵巫

我是廣告 請繼續往下閱讀
同時原PO更指出「但朋友乙認為甲這種跨縣市的移動根本是防疫破口，疫情持續延燒的現在應該一直待在A縣才對，且乙認為如果依照甲的說法，移動只要符合自己開車的要件，那其實出遊也無所謂，甚至出遊開放空間更安全等等，總之認為甲這樣是非必要的移動，大家覺得勒？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
有網友認為「沒差」，「講的好像他爸媽不會跑來跑去一樣」、「回家看爸媽會怎樣？那去上班算不算破口？要不要罵？」、「如果都是自駕往來我覺得還好不算」、「如果回家看看有戴口罩應該還好吧」，也有網友表示「本來就算破口」，「放假跨縣市回爸媽家，這當然是非必要的移動，防疫說穿了就是比自制的人多還是不夠自制的人多」、「跨縣市移動當然增加傳播速度」、「如果甲正在潛伏期，回家也會傳染給家人啊，嚴格來說算防疫破口」、「只要有接觸到人，都是破口」。
但大多數網友認為「防疫是好事，矯枉過正就太獵巫了」，「甲如果在A縣有症狀要送醫，乙會幫忙嗎」、「如果在A縣沒有兩肋插刀等級的朋友，病倒了後續還不是父母得過去處理」、「臺灣土地那麼小根本防不了跨縣市，有做好防疫跑來跑去還好」、「每個人每個家庭有自己的考量，管好自己就好了，別太獵巫了」。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。