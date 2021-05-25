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「跨縣市看爸媽」被嗆防疫破口？兩派網全戰翻：別太獵巫

▲「跨縣市看爸媽」被嗆防疫破口？兩派網全戰翻。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲「跨縣市看爸媽」被嗆防疫破口？兩派網全戰翻。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-25 11:04:51｜2021-05-25 11:40:21

台灣新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，而近日就有網友在網路上分享自己的朋友遇到的情況，更表示疑惑「跨縣市回家看爸媽算不算防疫破口？」沒想到卻讓兩派網友對此論戰，直言「別太獵巫」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk上PO出一篇「這樣是防疫破口嗎?」的文章表示，「同學line群組剛剛結束的一場爭論」，原PO更說出大意是，「朋友甲是中部人，平日在A縣上班也有在公司附近租個獨立小套房，在週末的時候會自己開車回隔壁B市的爸媽家，據甲所述，他平日只有公司、租屋處兩地跑，三餐都在公司解決，假日自己開車回B市也都好好窩在家裡不敢出門」

▲▲大多數網友認為「防疫是好事，矯枉過正就太獵巫了」，開車示意圖。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲▲大多數網友認為「防疫是好事，矯枉過正就太獵巫了」，開車示意圖。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
同時原PO更指出「但朋友乙認為甲這種跨縣市的移動根本是防疫破口，疫情持續延燒的現在應該一直待在A縣才對，且乙認為如果依照甲的說法，移動只要符合自己開車的要件，那其實出遊也無所謂，甚至出遊開放空間更安全等等，總之認為甲這樣是非必要的移動，大家覺得勒？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

有網友認為「沒差」，「講的好像他爸媽不會跑來跑去一樣」、「回家看爸媽會怎樣？那去上班算不算破口？要不要罵？」、「如果都是自駕往來我覺得還好不算」、「如果回家看看有戴口罩應該還好吧」，也有網友表示「本來就算破口」，「放假跨縣市回爸媽家，這當然是非必要的移動，防疫說穿了就是比自制的人多還是不夠自制的人多」、「跨縣市移動當然增加傳播速度」、「如果甲正在潛伏期，回家也會傳染給家人啊，嚴格來說算防疫破口」、「只要有接觸到人，都是破口」。

但大多數網友認為「防疫是好事，矯枉過正就太獵巫了」，「甲如果在A縣有症狀要送醫，乙會幫忙嗎」、「如果在A縣沒有兩肋插刀等級的朋友，病倒了後續還不是父母得過去處理」、「臺灣土地那麼小根本防不了跨縣市，有做好防疫跑來跑去還好」、「每個人每個家庭有自己的考量，管好自己就好了，別太獵巫了」。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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