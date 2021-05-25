本土疫情燒！台灣民意基金會民調　蔡英文支持度跌破五成

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調查問卷問到「台灣人如何歸因五月疫情風暴的出現」，其中有53%認為台灣爆發新冠肺炎疫情是人禍，是可以避免的；23%認為是天災，是不可避免的；19%認為既是天災也是人禍。台灣人這次給陳時中領軍的疫情指揮中心打幾分?結果發現：22.4%的人打90分以上、22.2%的人打80-89分、14.5%的人打61-79分、18.3%的人打60分，18.9%的人打60分以下，3.6%不知道/拒答。
至於這次六都首長防疫表現，新北市長侯友宜以49.1%高居第一，台北市長柯文哲31.4%居次，台中市長盧秀燕14%第三，高雄市長陳其邁10.6%第四，桃園市長鄭文燦8.2%第五，台南市長黃偉哲4%敬陪末座。
關於蔡英文總統聲望，最新民意顯示，約46%基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，41%不贊同。贊同者只比不贊同者多4.4個百分點。游盈隆說，這項發現顯示，蔡英文第二任期一周年的總統聲望大不如前，國家領導方式所獲支持與肯定首次遠低於百分之五十。這是一個新的變局，也是一個嚴重的警訊。
蘇貞昌內閣施政表現的民意反應，最新民意顯示，有45%基本上滿意蘇內閣的整體施政表現，但也同樣有45%的人不滿意。滿意與不滿意的人各佔一半，旗鼓相當。游盈隆表示，這項發現意味著，國人對蘇內閣整體施政表現好壞，看法分歧，毫無共識，這也是蘇內閣成立以來的第一次。
本次調查訪問期間是2021年5月17到20日，一連四天，以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1082人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。