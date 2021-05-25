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本土疫情燒！台灣民意基金會民調　蔡英文支持度跌破五成

▲疫情爆發，台灣民意基金會五月最新民調，蔡英文支持度跌破五成。（圖／資料照）
▲疫情爆發，台灣民意基金會五月最新民調，蔡英文支持度跌破五成。（圖／資料照）

記者胡宥心/台北報導

2021-05-25 12:12:09

本土疫情延燒，直接衝擊民進黨政府支持度，台灣民意基金會今（25）發表五月全國性民調報告，台灣民意基金會董事長游盈隆說，民調在本土疫情爆發、單日確診個案破百當周進行，有將近9成受訪者感受到疫情對日常生活的影響、53%認為這次爆發是人禍造成；總統蔡英文的支持度也應聲而落，自去年520後首次跌破5成，僅45%，不支持度高達41%。

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游盈隆指出，本次調查訪問期間是2021年5月17到20日，一連四天，正好是5月15日新冠肺炎確診人數單日破百起的第一週。調查發現，85%擔心家人被感染，其中更有49%表示非常擔心。高達65%擔心個人工作與所得受五月疫情風暴的影響，不擔心的大約有34%。

調查問卷問到「台灣人如何歸因五月疫情風暴的出現」，其中有53%認為台灣爆發新冠肺炎疫情是人禍，是可以避免的；23%認為是天災，是不可避免的；19%認為既是天災也是人禍。台灣人這次給陳時中領軍的疫情指揮中心打幾分?結果發現：22.4%的人打90分以上、22.2%的人打80-89分、14.5%的人打61-79分、18.3%的人打60分，18.9%的人打60分以下，3.6%不知道/拒答。

至於這次六都首長防疫表現，新北市長侯友宜以49.1%高居第一，台北市長柯文哲31.4%居次，台中市長盧秀燕14%第三，高雄市長陳其邁10.6%第四，桃園市長鄭文燦8.2%第五，台南市長黃偉哲4%敬陪末座。

關於蔡英文總統聲望，最新民意顯示，約46%基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，41%不贊同。贊同者只比不贊同者多4.4個百分點。游盈隆說，這項發現顯示，蔡英文第二任期一周年的總統聲望大不如前，國家領導方式所獲支持與肯定首次遠低於百分之五十。這是一個新的變局，也是一個嚴重的警訊。

蘇貞昌內閣施政表現的民意反應，最新民意顯示，有45%基本上滿意蘇內閣的整體施政表現，但也同樣有45%的人不滿意。滿意與不滿意的人各佔一半，旗鼓相當。游盈隆表示，這項發現意味著，國人對蘇內閣整體施政表現好壞，看法分歧，毫無共識，這也是蘇內閣成立以來的第一次。

本次調查訪問期間是2021年5月17到20日，一連四天，以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1082人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
57.52%42.48%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
73.02%26.98%
2021-05-24-2021-05-27
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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