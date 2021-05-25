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逃逸移工防疫期間製毒　警著隔離衣查獲六嫌

▲屏東里港警分局、保七總隊第八大隊及屏東縣調查站，在鹽埔鄉某工寮查獲大麻。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.05.25）
▲屏東里港警分局、保七總隊第八大隊及屏東縣調查站，在鹽埔鄉某工寮查獲大麻。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.05.25）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-25 13:30:00

新冠疫情肆虐，屏東警方查緝不遺餘力。屏東里港警分局接獲線報，稱屏東縣鹽埔地區某工寮處有種植大麻並製造大麻香煙情形，23日15時左右一舉查獲犯嫌王男66年次泰國依親移工等5男1女，並現場查扣大麻植株13餘株、大麻香菸約19支及爐具等大麻煙製造工具。由於正值疫情期間警方查緝過程均穿著隔離衣，6名逃逸移工經檢視身體健康狀況正常。

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▲警調在鹽埔某工寮查獲大麻13株、盆栽2個、疑似大麻捲菸成品1盒(11支)、疑似大麻捲菸成品1盒(9支)、呈第二級毒品安非他命反應菸草2包(共毛重552公克)等證物。（圖／記者黃正忠翻攝,
▲警調在鹽埔某工寮查獲大麻13株、盆栽2個、疑似大麻捲菸成品1盒(11支)、疑似大麻捲菸成品1盒(9支)、呈第二級毒品安非他命反應菸草2包(共毛重552公克)等證物。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.05.25）
屏東縣政府警察局里港分局接獲線報，經蒐證後發現在鹽埔鄉某工寮內確實有外勞聚集，也有栽種大麻情事，立即報請屏東地檢署檢察官楊士逸指揮。

里港警分局、保七總隊第八大隊及屏東縣調查站，於23日聲請搜索票執行搜索，當場查獲犯嫌王男66年次泰國依親移工、哇男70年次泰國移工、哇男62年次泰國移工、范男71年次越南逃逸移工、卡男69年次泰國逃逸移工、哇女63年次泰國移工等6人。

現場扣得第二級毒品大麻13株、盆栽2個、灑水器1個、水桶1個、疑似大麻捲菸成品1盒(11支)、疑似大麻捲菸成品1盒(9支)、呈第二級毒品安非他命反應菸草2包(共毛重552公克)、炒鍋2個、瓦斯快速爐具1個、菜刀2把及湯匙1個等證物。

▲警方查獲大麻，當場逮捕犯嫌王男66年次泰國依親移工、哇男.70年次泰國移工、哇男62年次泰國移工、范男71年次越南逃逸移工、卡男.69年次泰國逃逸移工、哇女63年次泰國移工等6名逃逸移工。（圖／記者黃正忠翻攝,
▲警方查獲大麻，當場逮捕6名逃逸移工。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.05.25）
里港警方表示，經查6名逃逸移工於去年底開始種植大麻，有無流入目前仍在深入追查中，案經移送屏東地檢署後王姓及哇姓男子兩人收押，另范姓、卡姓限制住居責付專勤隊收容，哇姓女子無保請回。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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