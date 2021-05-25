特企／亞昕集團響應捐款「新北市好日子愛心大平台」

新冠肺炎疫情嚴竣，正當全國進入三級警戒，醫護、警消投身抗疫的時侯，各大企業及藝人響應捐贈「新北市好日子愛心大平台」，從5月19日迄今短短不到一個禮拜，防疫基金已累計湧入逾3532萬元，支援一線防疫工作及受疫情影響的弱勢家庭。





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新北市長侯友宜日前表示，第一線防疫人員，除醫、護外，還有警、消、衛生、環保、社工、里長、里幹事、公所基層同仁等，不僅工作繁重，也有高度風險，為鼓勵大家的辛勞， 凡配合政府指揮調度，執行防疫任務工作，因而確染者，當事人將給以10萬元慰助金。





亞昕集團善盡企業社會責任，捐款新台幣100萬元給「新北市好日子愛心大平台」作為防疫基金，亞昕集團董事長姚連地：這是一場全民對抗的防疫戰，希望藉以照顧第一線醫護人員和執行防疫任務的工作人員及弱勢家庭，一起攜手共度難關。





亞昕集團全力配合政府的防疫政策，更自主提出了最高規格的七大防疫措施：接待中心定時清潔消毒，銷售人員全日佩戴口罩，每日體溫量測、分開用餐，降低群聚風險。員工休假隔天上班需告知前一天行程，若非必要盡量在家休息。





賞屋民眾入接待中心前落實填寫實聯制登記、量測體溫並消毒手部，也需全程佩戴口罩，每組貴賓上限四人。完善的防疫規格，保護員工也保護賞屋民眾。



