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3級警戒延長　蘇貞昌：互相扶持、應對挑戰

▲CDC指揮官、衛福部長陳時中25日宣布3級警戒延長至6月14日，行政院長蘇貞昌也在臉書發文表示，因為有國人的努力跟體諒，台灣才能在互相扶持中應對挑戰。（圖/行政院提供）
▲CDC指揮官、衛福部長陳時中25日宣布3級警戒延長至6月14日，行政院長蘇貞昌也在臉書發文表示，因為有國人的努力跟體諒，台灣才能在互相扶持中應對挑戰。（圖/行政院提供）

記者劉育辰／綜合報導

2021-05-25 15:26:17｜2021-05-25 15:47:00

中央流行疫情指揮中心（CDC）指揮官、衛福部長陳時中於今（25）日宣布防疫3級警戒延長至6月14日。行政院院長蘇貞昌也在臉書發文表示，這一個禮拜以來，台灣人展現了無比的團結與韌性，密切配合政府的防疫措施，也因為國人的體諒，台灣才能在互相扶持中應對挑戰。

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蘇貞昌今日在臉書發文表示，為了確實阻斷疫情傳播鏈，在專家會議建議下，CDC與各部會會商後，於今天下午宣佈，將現有的全國第3級疫情警戒、各級學校停止到校上課的措施，延長到6月14日、端午節假期結束為止。

此外，6月5日、6日舉行的國中會考補考及後續分發維持辦理，高中以下學校畢業典禮則會停辦、或採線上轉播，各校的畢業考將採多元方式評量，教育部會繼續整合提供更多線上教學資源，維護學生的受教權，也減輕家長負擔。

蘇貞昌說，這一個禮拜過來，台灣人民展現無比的團結與韌性，密切配合政府的防疫措施，市面上的民生、防疫物資也呈現正常供給，因為大家的努力跟體諒，台灣才能在互相扶持中應對挑戰。當此疫情險峻之時，請民眾保持鎮定、配合防疫措施，只要大家都能繼續做好防疫，台灣就可以更快回到正常的生活，只要團結就能度過難關。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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