公股銀行染疫再增1家！彰銀南港科學園區分行1名員工確診

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另彰銀南港科學園區分行23日知悉其家屬確診後，當日晚間即完成全面環境清潔與消毒，24日接獲員工確診消息後再次進行全面環境清潔與消毒，並於25日調派備援人力進駐，營運不受影響。並請同單位員工陸續進行篩檢，相關費用由銀行負擔，以守護客戶及同仁的安全與健康。
為加強防疫及維持營運不中斷，彰銀目前已實施分流上班、異地、異層備援辦公，而銀行除持續關心同仁健康狀況外，也已配發員工防護面罩及加裝透明隔板，守護客戶及員工的安全與健康，籲請客戶配合進入各營業場所佩戴口罩、酒精消毒手部、保持社交距離、配合人流管制及實聯制，共同營造安心的活動空間。
面對國內本土疫情持續擴散，金融業員工染疫也不斷攀升，包括國泰金、國泰人壽、國泰世華銀行、富邦金、合庫銀行、中信銀行、台灣人壽、富邦人壽、安泰銀行、永豐銀行、中國人壽、新光銀行、華南銀行、玉山銀行、第一銀行、星展銀行、遠東銀行、台灣銀行及彰化銀行等都已有員工確診。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。