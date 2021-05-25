  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

公股銀行染疫再增1家！彰銀南港科學園區分行1名員工確診

▲金融業染疫持續增加，其中公股行庫繼合庫銀行、第一銀行、華南銀行及台灣銀行之後，彰化銀行南港科學園區分行有1名員工確診。（圖／示意圖，台北市政府提供）
▲金融業染疫持續增加，其中公股行庫繼合庫銀行、第一銀行、華南銀行及台灣銀行之後，彰化銀行南港科學園區分行有1名員工確診。（圖／示意圖，台北市政府提供）

記者顏真真/台北報導

2021-05-25 15:56:22｜2021-05-25 15:56:41

金融業員工染疫持續增加，其中公股行庫繼合庫銀行、第一銀行、華南銀行及台灣銀行之後，彰化銀行今（25）日也表示南港科學園區分行有1名員工確診，並即刻啟動應變措施，與該確診者同單位員工實施居家上班與自主健康管理，並完成分行全面消毒，以維持營運不中斷營運不受影響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
彰銀表示這名員工於24日確診，目前尚無明顯症狀，分行匡列密切接觸第同仁自24日即居家上班，而該名員工自5月17日至21日期間有請3天防疫照顧假未出勤上班。

另彰銀南港科學園區分行23日知悉其家屬確診後，當日晚間即完成全面環境清潔與消毒，24日接獲員工確診消息後再次進行全面環境清潔與消毒，並於25日調派備援人力進駐，營運不受影響。並請同單位員工陸續進行篩檢，相關費用由銀行負擔，以守護客戶及同仁的安全與健康。

為加強防疫及維持營運不中斷，彰銀目前已實施分流上班、異地、異層備援辦公，而銀行除持續關心同仁健康狀況外，也已配發員工防護面罩及加裝透明隔板，守護客戶及員工的安全與健康，籲請客戶配合進入各營業場所佩戴口罩、酒精消毒手部、保持社交距離、配合人流管制及實聯制，共同營造安心的活動空間。

面對國內本土疫情持續擴散，金融業員工染疫也不斷攀升，包括國泰金、國泰人壽、國泰世華銀行、富邦金、合庫銀行、中信銀行、台灣人壽、富邦人壽、安泰銀行、永豐銀行、中國人壽、新光銀行、華南銀行、玉山銀行、第一銀行、星展銀行、遠東銀行、台灣銀行及彰化銀行等都已有員工確診。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
55.65%44.35%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.79%27.21%
2021-05-24-2021-05-27
快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

繼續作答
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀