議員嗆暖男市長換人做　高市府反諷烏龍爆料

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陳若翠說，如果陳市長所謂做快篩的條件是社區盛行率高時，這不僅跟全世界的醫療防疫專家作法背道而馳，而且等於是拿高雄市民健康做賭注，令人合理的懷疑是怕確診數爆量，危及明年的市長選舉而已，完全不是站在為市民健康把關的出發點。
針對市議員陳若翠批評市府紓困作為沒有準備，高雄市政府晚間指出，議員指稱台南市民於5月6日至5月11日可向區公所提出申請，並已發放1007萬元紓困金額，經調查比對，這個紓困方案屬去年5月所提之方案，非今年所執行，對於議員所提之烏龍爆料，市府表示遺憾。
高雄市政府表示，高市府全心投入防疫工作，每日召開防疫會議並於會後於網路、電視與廣播全通路方式，向市民報告最新防疫作為與疫調足跡資訊，在快篩採檢的政策上，設定23家醫院為據點，並持續鼓勵染疫高風險族群主動與市府聯繫，安排後續篩檢與追蹤疫調，也主動擴充防疫旅館數量，充足防疫資源，以最嚴謹態度面對疫情，高雄市政府紓困方案已經公布上線，市府絕對會做市民的後盾，協助市民度過難關。
台灣基進新聞部主任張博洋則批評「刷存在感也要挑時機吧」，張博洋認為，陳議員引用錯誤數據已經不是第一次，去年底更在市議會拿韓國瑜市長的青年失業率質詢陳其邁，時隔半年，陳議員還是沒有記取教訓，持續拿錯誤資訊監督市政，一直在狀況外的議員，比暖男市長更應該換掉。
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