  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

議員嗆暖男市長換人做　高市府反諷烏龍爆料

▲高雄市政府紓困方案已經公布上線。（圖／高雄市政府）
▲高雄市政府紓困方案已經公布上線。（圖／高雄市政府）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-25 20:00:22

高雄市議員陳若翠今（25）日表示，台南市長黃偉哲在台南市傳出首例確診時就立刻開設社區篩檢站、疫情紓困金更是早在5月初就受理申請，立刻就發放1007萬元到有需要的人手上，反觀高雄市仍無作為，「暖男市長」要換人做了，對此高雄市政府則反駁，議員描述的台南市政府紓困方案，屬去年5月所提之方案，對於議員所提之烏龍爆料市府表示遺憾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳若翠指出，雙北疫情大爆發後，和高雄一樣都在南台灣的台南，市長黃偉哲很早就繃緊神經，5月17日接到全市首例確診個案當天，立即就設立第一個社區篩檢站，分擔醫療量能，避免太多人到醫院篩檢造成醫護人力吃緊，同時也減少民眾到醫院造成感染的風險，想法貼近民心，反觀高雄市比台南市更早出現確診個案，陳其邁仍認為沒有設立社區篩檢站的必要。

▲高雄市議員陳若翠認為相較於台南市，高雄市無作為，「暖男市長」要換人做了。（圖／陳若翠服務處提供）
▲高雄市議員陳若翠認為相較於台南市，高雄市無作為，「暖男市長」要換人做了。（圖／陳若翠服務處提供）
陳若翠說，如果陳市長所謂做快篩的條件是社區盛行率高時，這不僅跟全世界的醫療防疫專家作法背道而馳，而且等於是拿高雄市民健康做賭注，令人合理的懷疑是怕確診數爆量，危及明年的市長選舉而已，完全不是站在為市民健康把關的出發點。

針對市議員陳若翠批評市府紓困作為沒有準備，高雄市政府晚間指出，議員指稱台南市民於5月6日至5月11日可向區公所提出申請，並已發放1007萬元紓困金額，經調查比對，這個紓困方案屬去年5月所提之方案，非今年所執行，對於議員所提之烏龍爆料，市府表示遺憾。

高雄市政府表示，高市府全心投入防疫工作，每日召開防疫會議並於會後於網路、電視與廣播全通路方式，向市民報告最新防疫作為與疫調足跡資訊，在快篩採檢的政策上，設定23家醫院為據點，並持續鼓勵染疫高風險族群主動與市府聯繫，安排後續篩檢與追蹤疫調，也主動擴充防疫旅館數量，充足防疫資源，以最嚴謹態度面對疫情，高雄市政府紓困方案已經公布上線，市府絕對會做市民的後盾，協助市民度過難關。

台灣基進新聞部主任張博洋則批評「刷存在感也要挑時機吧」，張博洋認為，陳議員引用錯誤數據已經不是第一次，去年底更在市議會拿韓國瑜市長的青年失業率質詢陳其邁，時隔半年，陳議員還是沒有記取教訓，持續拿錯誤資訊監督市政，一直在狀況外的議員，比暖男市長更應該換掉。

▲高雄市政府表示，在快篩採檢的政策上，已設定23家醫院為據點，並持續鼓勵染疫高風險族群主動與市府聯繫，安排後續篩檢與追蹤疫調。（圖／高雄市政府）
▲高雄市政府表示，在快篩採檢的政策上，已設定23家醫院為據點，並持續鼓勵染疫高風險族群主動與市府聯繫，安排後續篩檢與追蹤疫調。（圖／高雄市政府）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
56.09%43.91%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.26%27.74%
2021-05-24-2021-05-27
當你聽到疫情3級警戒延期時，你第一個想法是：

當你聽到疫情3級警戒延期時，你第一個想法是：

繼續作答
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀