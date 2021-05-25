議員烏龍爆料　高市府：紓困案協助市民度難關

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因應國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19 ）疫情升溫，高雄市政府推出包括12項紓困方案齊心防疫2.0專案貸款、青創貸款還款展延及利息補貼、市有產業園區規費減半租金緩繳、市有地租金減免、公有市場攤商規費減半、安心就業計畫，勞工朋友可申領勞工投保薪資與實領薪水差額一半的補助，每月最高可領到10,900元、（線上）職訓津貼補助、勞工失業生活及其子女就學補助、稅捐緩繳減（免）、市府場館規費減緩繳、農漁業多元行銷及補助，並設置紓困專線07-822-0300。
高市府表示，目前全心投入防疫工作，每日召開防疫會議並於會後於網路、電視與廣播全通路方式，向市民報告最新防疫作為與疫調足跡資訊，在快篩採檢的政策上，設定23家醫院為據點，並持續鼓勵染疫高風險族群主動與市府聯繫，安排後續篩檢與追蹤疫調，也主動擴充防疫旅館數量，充足防疫資源，以最嚴謹態度面對疫情，高雄市政府紓困方案已經公布上線，市府絕對會做市民的後盾，協助市民度過難關。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。