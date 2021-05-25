本島最後淨土失守！台東人吐「破蛋心聲」：別亂跑很難嗎

國內新冠疫情持續升溫，今（25）日指揮中心也宣布再增281例本土個案、校正回歸261例，全國第三級疫情警戒也必須延長至6月14日。而在今日新增的個案中，台東也出現2名確診案例，先前0確診號稱「本島最後淨土」也失守，只剩外島澎湖縣、金門縣和連江縣尚未出現確診案例，而許多台東人對此也感嘆「台東破蛋心情覺很低落」、「越來越嚴重了」。

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▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）

× ▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）

指揮中心今宣布台東縣新增2名新冠肺炎確診病例，這不僅代表全台22縣市的最後淨土失守，台東縣政府也於今日上午宣布縣府將實施異地辦公。雖然這並不是台東縣首次出現確診者，事實上，22日台東就有一名確診者，在台東採檢並確診，但由於設籍及居住地都在北部，因此不計入台東首例，但今日指揮中心宣布的確診者，則是計入台東縣。

▲台東縣長饒慶鈴今（25）日宣布縣府自26日起展開異地辦公。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書專頁）

× ▲台東縣長饒慶鈴今（25）日宣布縣府自26日起展開異地辦公。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書專頁）

而至24日為止，台東縣一直屬於本島淨土，先前更有逗趣的部落「防疫標語」曝光，令人莞爾同時也佩服台東人防疫的成功，不過今日染疫消息曝光後，許多當地網友也在臉書社團《台東大小事》無奈表示「最近我們東部很多北漂工作因為疫情沒工作回鄉的」、「身為台東人，真的希望不要有任何一個人染疫，加油」、「

「真的很擔心之後會不會越來越多確診案例，畢竟這個染疫症狀都是一個禮拜後出現，台東加油，我們沒辦法控制別人，只能自我保護」。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診達4133例。（圖／NOWnews製表）

× ▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診達4133例。（圖／NOWnews製表）

此外，台東縣長饒慶鈴今日也宣布，自明（26）日起，縣政府各單位暨所屬機關學校全面啟動異地辦公措施，鄉鎮公所及代表會建議參照辦理，而為了讓偏鄉民眾也能就近採檢，已經規劃在台東市、長濱鄉、海端鄉及大武鄉4衛生所設社區快篩站，近日內投入社區快篩量能，預計於本周五（28日）即可上線。（編輯：楊智傑）