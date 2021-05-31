《財富老司機》上車！彭懷恩用「槓桿原理」快速積累財富

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彭懷恩以不同年齡階段，來訴說自己對於財富的追求目標：首先在20歲到30歲時，他追求達成「第一桶金」的目標、30歲到40歲時，是人生中財富積累最快的時期，也是在此時遇上房地產大爆發的風潮、40歲到55歲，是追求財富動態平衡，因為此時孩子們到國外讀書，每年都需要100萬至200萬的支出，所以這時在投資房地產時，幾乎是買進房子裝修好後，談妥價錢就賣掉了、55歲到65歲就是規劃退休時期，財務上就是求穩去槓桿化。
彭懷恩也說，在55歲這階段，負債很多，因為年輕時就是靠「槓桿原理」去快速積累財富，向銀行貸了2000多萬，本利還10多萬，不過同時有租金收入的這項被動收入，配合主業的主動收入加起來，退休65歲的負債就只剩下500萬了，雖然他也有能力償還最後的500萬，但他還是為自己保留一點「強迫儲蓄」的動力。
主持人黃群仁問及，在當年那個風氣下，怎麼會這麼大膽借這麼多錢？彭懷恩則說，在那年代沒有斜槓這個說詞，但他其實就是身兼數職，博士班有獎學金，下課後到報社工作，晚上還跑兩家補習班，創造很多業外收入，可說是「斜槓青年」的始祖，他笑稱自己那時候醒著、有空隙的時候都是在工作賺錢，這也是他常跟年輕人說，在賺錢的時候就不會花錢了。
只不過，想達成早日財富自由，儲蓄是必須的，彭懷恩說，依照行為經濟學來說，其實儲蓄是痛苦的，必須要求自己每個月拿出一筆錢出來，所以他建議，最好的方式就是用扣的，像是每個月固定拿個3000至5000塊出來買零股，跟銀行營業講定期定額收款，每個月買，就算有股利也不要花，就是固定扣錢、固定買那些穩健股或ETF，後面複利效果就能彰顯出來，所以強迫儲蓄不只是把錢放在銀行裡，而是應該要去找到一個合適的投資標的，啟動致富的大腦。
彭懷恩強調，初入理財投資這塊領域時，他比較保守，建議大家用減法，所以期貨不要碰、股票不要放空，錢不多的初期就應該要向錐子一樣，集中一個點打下去就好了。他說，每個月只賺五萬六萬又想買房，或是希望將來退休不會變成下流老人，就應該好好了解受薪階級該如何投資理財，並且擁有怎樣的思想準備跟框架才有可能致富。
黃群仁則稱自己不像彭教授一樣為台大博士、學生會主席，他是讀私立學校且在南部不是熱門的科系，又北漂工作，一樣能夠當上「財富老司機」向大家討論財富，兩人的投資觀念不同，卻一樣能達到財富自由的目標，這是個很有趣的對比，也因此下一期將會由他來與大家分享，自己在不是軍公教人員也不是受薪階級為主的狀況下，是透過什麼樣的理財經驗，達到財富自由的成果。