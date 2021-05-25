男怨房東禁止「帶人回家」！網揪亮點秒打臉：真的無藥醫

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全台防疫三級警戒延長至六月中旬，日前就有男網友在社群論壇《Dcard》上以「房東禁止帶朋友回租屋處」為題發文，同時張貼自己所居住的套房「防疫規定」，仔細一看原來是房東為了因應疫情，特別列出五點公告，要求住戶共同遵守，其中第一條就指出「各戶住戶除了家長可探訪外，其他人員（親戚朋友及非本棟之住戶）一律全面禁止入內參訪，直到疫情穩定為止」。
其他規定則是要求住戶出入一樓大門口與地下室時，必須先用備好的酒精進行清潔消毒，而搭乘電梯也要求住戶必須配戴口罩，最後也強調若未遵守防疫動作，經查證後將依防疫法處置，也希望住戶能多多體諒疫情期的規定。
對此，張貼出房東公告的該名男網友就納悶表示，「請問這樣是ok的嗎？如果我想帶網友回來會被罰錢嗎？」，而問題一出也掀起許多網友討論，其中就有網友指出，現在防疫規定是禁止室內5人以上而已，並沒有其他相關規定，「所以你帶人回來應該是ok並無違法，違反的應該是住戶公約」、「可以帶，今天居住權人是你，只需要你同意就不會構成侵入住宅罪」。
不過多數網友則認為原PO在疫情期間打算將外人帶回宿舍的行為有些自私，「這種時間還約網友，真的無藥醫」、「是說這期間本來就盡量不與別人接觸為原則好嗎？帶朋友回房間幹麻？」、「疫情期間會吵著見面的，根本無腦吧，是說視訊這麼發達，是不會網路見面嗎？」、「有本事帶回有你爸媽兄弟姐妹家人的家，不要帶回宿舍」，而最後原PO也補充表示自己只是希望先發文詢問房東的規定，最後也婉拒了朋友的要求，並沒有違反規定。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。