男怨房東禁止「帶人回家」！網揪亮點秒打臉：真的無藥醫

國內本土疫情不見趨緩，為防堵疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心也於今（25）日宣布延長全台防疫三級警戒至6月14日，民眾除了減少外出降低染疫風險，也得配合出入登記實聯制，各地政府更是祭出相應防疫政策。不過日前就有網友表示，防疫期間有房東要求「除家長外其餘人員全面禁止入內」，公告曝光後也掀起不少網友討論。

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▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）

× ▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）

全台防疫三級警戒延長至六月中旬，日前就有男網友在社群論壇《Dcard》上以「房東禁止帶朋友回租屋處」為題發文，同時張貼自己所居住的套房「防疫規定」，仔細一看原來是房東為了因應疫情，特別列出五點公告，要求住戶共同遵守，其中第一條就指出「各戶住戶除了家長可探訪外，其他人員（親戚朋友及非本棟之住戶）一律全面禁止入內參訪，直到疫情穩定為止」。

其他規定則是要求住戶出入一樓大門口與地下室時，必須先用備好的酒精進行清潔消毒，而搭乘電梯也要求住戶必須配戴口罩，最後也強調若未遵守防疫動作，經查證後將依防疫法處置，也希望住戶能多多體諒疫情期的規定。

▲房東張貼的防疫公約提到，疫情期間禁止住戶家長以外的人員入內。（圖／翻攝自《Dcard》）

× ▲房東張貼的防疫公約提到，疫情期間禁止住戶家長以外的人員入內。（圖／翻攝自《Dcard》）

對此，張貼出房東公告的該名男網友就納悶表示，「請問這樣是ok的嗎？如果我想帶網友回來會被罰錢嗎？」，而問題一出也掀起許多網友討論，其中就有網友指出，現在防疫規定是禁止室內5人以上而已，並沒有其他相關規定，「所以你帶人回來應該是ok並無違法，違反的應該是住戶公約」、「可以帶，今天居住權人是你，只需要你同意就不會構成侵入住宅罪」。

不過多數網友則認為原PO在疫情期間打算將外人帶回宿舍的行為有些自私，「這種時間還約網友，真的無藥醫」、「是說這期間本來就盡量不與別人接觸為原則好嗎？帶朋友回房間幹麻？」、「疫情期間會吵著見面的，根本無腦吧，是說視訊這麼發達，是不會網路見面嗎？」、「有本事帶回有你爸媽兄弟姐妹家人的家，不要帶回宿舍」，而最後原PO也補充表示自己只是希望先發文詢問房東的規定，最後也婉拒了朋友的要求，並沒有違反規定。（編輯：楊智傑）