軍媒影片「放手去做Fearless」 倫敦國際創意大賽獲獎
2020倫敦國際創意大賽（LONDON INTERNATIONAL CREATIVE COMPETITION，LICC）得獎名單出爐，除來自台灣的多位設計師也在本此角逐中，榮譽摘得「Official Selection」殊榮外，來自我國軍聞社「放手去做Fearless」影片，獲得專業組Photo/Video類別，「OFFICIAL SELECTION」官方評選獎項的作品之一，再度讓國軍好形象躍上國際舞台。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-26 11:48:38
國防部軍聞社與109年班三軍六校院所合作，協助製作聯合畢業歌「放手去做（Fearless）」參賽專業組的Photo/Video類別，榮獲了官方評選作品之一；軍聞社表示，這支音樂影音作品，拍攝畢業生以歌曲、舞蹈唱出歷經4年成長蛻變後，未來即將投入部隊的心情。
軍聞社指出，軍校生給予外界的印象，是較為嚴肅，這次創作的畢業歌音樂影片，是要帶出每一所軍校的特色及熱情活力，也因為疫情關係，去年取消了聯合畢業典禮，但藉由這音樂影片，期望將各個同學串連，凝聚向心，並祝福這屬於他們的夢想，無論是熱血豪情、翱翔天際，或是捍衛海疆等志向，都能夠踏實完成。
軍聞社強調，「別人秀肌肉，軍聞社搶眼球」希望藉由參與國際競賽的成績，讓世界各地都可以看到國軍的傑出表現；軍聞社會持續努力，以鏡頭行銷國軍良好形象。
全球指標性設計大獎從2006年開始，致力鼓勵世界上藝術方面傑出的人才，使各界能夠有創新與獨特作品，幫助培養創造力，讓世界的藝術家突破界限。隨著「LICC」近年的大力推廣，已經成為國際備受矚目的設計獎項之一，競爭十分激烈，其報名類別高達11種，並吸引來自65個國家的設計愛好者，參與這場全球深具指標性的重要賽事。