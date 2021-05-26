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2.1萬劑AZ疫苗周五到貨　陳其邁：高雄3天打完

▲陳其邁表示，高雄預計在周五會拿到2.1萬劑的AZ疫苗，預計3天內打完。（圖／翻攝自高雄100直播）
▲陳其邁表示，高雄預計在周五會拿到2.1萬劑的AZ疫苗，預計3天內打完。（圖／翻攝自高雄100直播）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-26 16:56:19

第2批41萬劑的AZ疫苗到貨，將陸續配發到各縣市進行施打，其中高雄預計會拿到2.1萬劑疫苗，高雄市長陳其邁今（26）日防疫會議後表示，高雄市已經做好準備，這一批疫苗到貨後，在3天內內全部都要施打完畢，其中包括第一線防疫工作的醫護人員及警察同仁，都列在第一波疫苗施打的對象。

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衛生局長黃志中表示，目前為止，高雄市的疫苗已經用沁，預計在周五，中央就會撥給高雄2.1萬劑的AZ疫苗，經進一步了解，若儘快打完疫苗還可以申請補撥，所以高雄市會努力的讓疫苗儘速打完，就能儘速向中央申請補撥疫苗，讓市民朋友能夠獲得更多疫苗的施打。

高雄市長陳其邁強調，高雄市已經做好準備，週五中央配發的AZ疫苗到貨後，也要求在3天內全部都要施打完畢，包括第一線防疫工作的醫護人員、警察同仁，都列在第一波疫苗施打的對象，也要拜託所有的市民朋友，守護我們的社區、守護我們的家人，防疫最重要的還是要大家能夠落實整個防疫的措施，在疫苗施打率還沒拉起來的時候，戴口罩、勤洗手、保持社交距離還是阻絕疫情最有效的方式。

對於藍營喊話要疫苗，南投縣長林明溱也喊話要向大陸購買疫苗，現在甚至傳出上海市醫藥衛生發展基金會表達願意捐贈一批疫苗給台灣，但陳其邁則認為疫苗必須考慮它的效率還有安全性，在面對疫情衝擊的時候，雖然會加快一個審查的流程，但是所有的疫苗也會牽涉到後續的不管是履約，或者是當有不良反應等，這些相關的法律的釐清，「疫苗除了要快，當然也要安全」，假如個別的廠商要進口疫苗應該要遵循中央流行疫情指揮中心的規定，提出申請。

陳其邁也呼籲COVAX平台（COVID-19 Vaccines Global Access）不應該有太多的干預及顧慮，應該要能夠秉持世界衛生組織的「Health for All」精神，所有人的健康都必須一律平等，台灣過去在武漢肺炎流行的時候也樂於幫助所有的其他國家的朋友，在現階段在疫苗的部分，也希望能夠有更多的機會，可以能夠快速的獲得安全性高，而且是疫苗的效力高的疫苗，希望說，政府部門能夠加快腳步跟其他的國家來獲取疫苗，能夠保障國民健康。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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