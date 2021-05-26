三級警戒延長！餐飲業者苦哈哈　外帶、外送業績仍有差

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不過取而代之的，則是蓬勃發展的外帶外送事業。饗賓餐旅集團旗下包含饗食天堂、饗饗、旭集等吃到飽品牌因應暫停內用推出專屬餐盒，總經理陳毅航日前指出，自去年疫情開始，集團就在不停業、不減薪、不裁員、不放無薪假下撐過，此次也承諾會「正常發薪」。
而王品集團除了旗下各品牌門店的餐盒、餐點外送，今（26）日也推出「王品瘋美食購物網」，從冷凍即時的招牌菜到生鮮牛肉、火鍋，至7月31日止，單筆消費滿2千元，即可現折200元。乾杯集團旗下日本和牛品牌老乾杯提供9款外賣便當，嚴選日本A5和牛、MB7+澳洲和牛，外帶燒肉便當更有88折優惠，同時黑毛屋、麻辣45也推出個人獨享鍋物。
即使是精緻餐飲品牌，也因應疫情推出外帶外送服務。連續3年獲得米其林推薦的蘭餐廳表示，由於過內疫情嚴峻，來客量的確受到影響，不過行政主廚李信男推出一系列限定且限量的外帶外送美食，包括精緻的個人獨享餐、餐廳的招牌佳餚、生鮮冷凍食材包以及侍酒師精選葡萄酒等，並提供免下車外帶自取及外送服務。
但儘管如此，客單價也不如內用，以乾杯集團為例，旗下老乾杯原客單價為2千元，外帶僅剩500至800元，乾杯居酒屋原客單價1千元，外帶僅剩300元，雖然鼓勵正職員工輪流請休年假，一般時薪制員工則是依各店需求排班，視狀況減少或暫停排班至6月14日。
在國內疫情仍未見趨緩之際，政府不敢掉以輕心，第三級警戒延長，讓全台餐飲業只好維持最低營運，部分被迫停業，只希望國內疫情早日過去，讓民眾生活重回正軌，也才能讓產業看見曙光。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。