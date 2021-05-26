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三級警戒延長！餐飲業者苦哈哈　外帶、外送業績仍有差

▲餐飲業者均推出各式外帶外送餐點，但儘管如此，和原先的內用客單價仍有差距。（示意圖／NOWnews資料照）
▲餐飲業者均推出各式外帶外送餐點，但儘管如此，和原先的內用客單價仍有差距。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-26 17:20:17

台灣本土疫情擴散迅速讓人措手不及，餐飲業者更是首當其衝，所有餐飲業禁止內用的政策，從雙北市擴張至全台，甚至不少業者被迫停業，只盼望國內疫情儘速獲得控制，讓生活步回正軌。不過上有政策、下有對策，王品集團、乾杯集團、饗賓餐旅集團等業者均推出各式外帶外送餐點，更有冷凍即時包，就算消費者不能出門，業者也絞盡腦汁搶進外帶外送市場，但儘管如此，和原先的內用客單價仍有差距。

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台灣疫情突然爆發，兩周內讓國人生活劇變，從需搭配隔板、梅花座，到全部禁止內用，讓餐飲業者措手不及，王品集團旗下位於萬華區、蘆洲區的門店停業至28日，而旗下和牛涮、THE WANNG、肉次方等3品牌更是直接停業。乾杯集團旗下位於微風南山的精緻餐飲品牌和牛47也隨著三級警戒延長停業時間至6月14日。

不過取而代之的，則是蓬勃發展的外帶外送事業。饗賓餐旅集團旗下包含饗食天堂、饗饗、旭集等吃到飽品牌因應暫停內用推出專屬餐盒，總經理陳毅航日前指出，自去年疫情開始，集團就在不停業、不減薪、不裁員、不放無薪假下撐過，此次也承諾會「正常發薪」。

而王品集團除了旗下各品牌門店的餐盒、餐點外送，今（26）日也推出「王品瘋美食購物網」，從冷凍即時的招牌菜到生鮮牛肉、火鍋，至7月31日止，單筆消費滿2千元，即可現折200元。乾杯集團旗下日本和牛品牌老乾杯提供9款外賣便當，嚴選日本A5和牛、MB7+澳洲和牛，外帶燒肉便當更有88折優惠，同時黑毛屋、麻辣45也推出個人獨享鍋物。

即使是精緻餐飲品牌，也因應疫情推出外帶外送服務。連續3年獲得米其林推薦的蘭餐廳表示，由於過內疫情嚴峻，來客量的確受到影響，不過行政主廚李信男推出一系列限定且限量的外帶外送美食，包括精緻的個人獨享餐、餐廳的招牌佳餚、生鮮冷凍食材包以及侍酒師精選葡萄酒等，並提供免下車外帶自取及外送服務。

但儘管如此，客單價也不如內用，以乾杯集團為例，旗下老乾杯原客單價為2千元，外帶僅剩500至800元，乾杯居酒屋原客單價1千元，外帶僅剩300元，雖然鼓勵正職員工輪流請休年假，一般時薪制員工則是依各店需求排班，視狀況減少或暫停排班至6月14日。

在國內疫情仍未見趨緩之際，政府不敢掉以輕心，第三級警戒延長，讓全台餐飲業只好維持最低營運，部分被迫停業，只希望國內疫情早日過去，讓民眾生活重回正軌，也才能讓產業看見曙光。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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