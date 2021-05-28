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《財富老司機》擺脫理財3大迷思　黃丹導讀拿鐵因子　

▲主持人黃丹本周力推《拿鐵因子：最小又最強的致富習慣》，從書中擷取3招「最小最強致富習慣」。
▲主持人黃丹本周力推《拿鐵因子：最小又最強的致富習慣》，從書中擷取3招「最小最強致富習慣」。

財經中心/綜合報導

2021-05-28 18:30:00

理財不需要高深的學問，只要找到自己對於財富的定義，對症下藥，就能打造屬於自己的財富自由。由《NOWnews今日新聞》製作的Podcast節目《財富老司機之每週一刻．上車囉！》接續第一集選書《致富心態：關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》之後，主持人黃丹本周力推《拿鐵因子：最小又最強的致富習慣》，透過這本小說，一窺身為旅遊編輯的女主角的人生際遇，搭配書中3招「最小最強致富習慣」，將還身在理財迷思的你我，拉回「為自己累積財富」的現實中。

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「拿鐵因子」這個概念，出自大衛．巴哈，二十年前他受邀到美國知名電視節目《歐普拉脫口秀》，分享自己的理財觀，首度在節目上提出「拿鐵因子」的概念，引起廣大回響，改善不少人的財務，養成致富習慣，之後不斷受到國際媒體、全球財經暢銷書、投資大師、理財人士引用。書中講述一個27歲的小資女柔伊，是位優秀的旅遊雜誌編輯，工作資歷有6年，但身為旅遊雜誌編輯，她卻從未出門旅行，甚至沒有護照。她跟許多上班族一樣，為了生活開支、卡費、學貸，拚命賺錢，卻始終無法存到錢，支出反而越來越多。她開始考慮，是否要放棄喜歡的工作，換一份薪水比較高的工作，但可能要面對高工時的壓力。後來，柔伊遇見了一位年長的咖啡師亨利，跟她分享了「財務自由的祕密」。

女主角柔伊與咖啡師亨利這對忘年之交，反映了不同世代，不同領域之間的理財價值觀，其中讓黃丹印象最深刻的，就是柔伊在海倫娜咖啡廳看到自己喜愛的畫作之後，因緣際會下與亨利開啟了話匣子，而亨利竟透過畫墳墓，點醒柔伊反思自己的人生，為何身為副總監，工作運還不錯的情況下，總是在嘴邊說著「買不起」，也不曾為自己的人生加點調味劑。黃丹進一步提到，人們都會遇到一些迷思，像是賺得多，一定比較有錢嗎？每個人都要一大筆現金才能錢滾錢嗎？其他人一定會照顧你嗎？而這些問題，反映出人們，經常過度依賴順理成章，而陷入囹圄。  

 黃丹說，每個人都在「累積財富」，這件事千萬確，但你是累積自己的財富，還是別人的財富？她舉出咖啡師亨利的例子，亨利經營的海倫娜咖啡廳，某天碰上了連鎖企業星巴克在對面插旗，周遭咖啡館聞而色變，紛而走避，但只有亨利去買了星巴克的股票，還把星巴克的大樓買下，成為那一帶少數與星巴克共生共存的咖啡廳，強調了「換位思考」的重要。

最後黃丹推舉書中三招「最小最強致富習慣」，第一招：上班之前的那一個小時，付錢給自己，也就是拿到薪資之後，先把一個小時存起來；第二招：「用習慣代替記帳」，女主角柔伊經過亨利的開導後，開始使用自動扣款，把所有帳單繳光，也把平常用不著的電視節目、健身房停了，將記帳變成日常習慣；最後「為夢想開設帳戶」，柔伊開竅後，決定一年一季的特刊不再參與，而是要帶著相機，學習攝影，走出原本封閉的視野，要用自己的觀景窗，盡覽世界各地的美好，並分享給亨利。

黃丹總結，你我生活中，所有因習慣而出現的消費行為，都可視為「拿鐵因子」，這些都屬於會漏財的因子，只要能積少成多，就能省下一大筆錢，改變原本碰壁的財務命運。

 

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