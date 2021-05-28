《財富老司機》擺脫理財3大迷思　黃丹導讀拿鐵因子　

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女主角柔伊與咖啡師亨利這對忘年之交，反映了不同世代，不同領域之間的理財價值觀，其中讓黃丹印象最深刻的，就是柔伊在海倫娜咖啡廳看到自己喜愛的畫作之後，因緣際會下與亨利開啟了話匣子，而亨利竟透過畫墳墓，點醒柔伊反思自己的人生，為何身為副總監，工作運還不錯的情況下，總是在嘴邊說著「買不起」，也不曾為自己的人生加點調味劑。黃丹進一步提到，人們都會遇到一些迷思，像是賺得多，一定比較有錢嗎？每個人都要一大筆現金才能錢滾錢嗎？其他人一定會照顧你嗎？而這些問題，反映出人們，經常過度依賴順理成章，而陷入囹圄。
黃丹說，每個人都在「累積財富」，這件事千萬確，但你是累積自己的財富，還是別人的財富？她舉出咖啡師亨利的例子，亨利經營的海倫娜咖啡廳，某天碰上了連鎖企業星巴克在對面插旗，周遭咖啡館聞而色變，紛而走避，但只有亨利去買了星巴克的股票，還把星巴克的大樓買下，成為那一帶少數與星巴克共生共存的咖啡廳，強調了「換位思考」的重要。
最後黃丹推舉書中三招「最小最強致富習慣」，第一招：上班之前的那一個小時，付錢給自己，也就是拿到薪資之後，先把一個小時存起來；第二招：「用習慣代替記帳」，女主角柔伊經過亨利的開導後，開始使用自動扣款，把所有帳單繳光，也把平常用不著的電視節目、健身房停了，將記帳變成日常習慣；最後「為夢想開設帳戶」，柔伊開竅後，決定一年一季的特刊不再參與，而是要帶著相機，學習攝影，走出原本封閉的視野，要用自己的觀景窗，盡覽世界各地的美好，並分享給亨利。
黃丹總結，你我生活中，所有因習慣而出現的消費行為，都可視為「拿鐵因子」，這些都屬於會漏財的因子，只要能積少成多，就能省下一大筆錢，改變原本碰壁的財務命運。