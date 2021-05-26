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「防疫照顧假」誰可請？如何給薪？家長必看QA總整理

▲全台停課延長到6月14日，家長若有照顧兒童需求，可請防疫照顧假。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲全台停課延長到6月14日，家長若有照顧兒童需求，可請防疫照顧假。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-26 18:41:01｜2021-05-26 18:45:10

台灣疫情持續升溫，教育部長潘文忠在昨（25）日宣布停止到校上課延長至6月14日，教育部也指出，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構亦請所有學生停止前往，留在家中學習。究竟若勞工需要照顧家中小朋友，是否可請「防疫照顧假」？工資又該怎麼算？對此，勞動部也整理出防疫照顧假的「相關問題」，希望能幫助家長了解。

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Q. 什麼是防疫照顧假？

  1. 為校園疫情控制需要，高中職(含)以下學校及相關教育機構符合「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』(武漢肺炎) 疫情停課標準」時，家長於停課期間如有照顧學童之需求，得依下列說明請「防疫照顧假」:
  • 12歲以下學童之家長其中一人，於停課期間如有照顧學童之需求，得請防疫照顧假；前述「家長」，包括：父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童之人(如爺爺、奶奶等)。
  • 如有就讀高級中等學校(含高中、高職、五專一、二、三年級)或國民中學持有身心障礙證明之子女，有照顧需求，家長其中一人得請防疫照顧假。

     2. 短期補習班、幼兒園及兒童課後照顧服務中心等教育機構，如比照高級中等以下學校規定停課者，其家長亦得比照各級學校之家長申請防疫照顧假。

▲若家長須親自照顧，12
▲若家長須親自照顧，12 歲以下學童、幼兒園幼兒、身心障礙學生，其中一名家長就可以申請防疫照顧假。（圖／取自《勞動部》臉書 ）
Q：若不是防疫照顧假請假適用對象，還可以請什麼假？

因應停課，家長如不是防疫照顧假請假適用對象，但仍有照顧家人之需求，可以請家庭照顧假特別休假事假以為運用，雇主應予准假。

Q：請防疫照顧假，要提供證明文件嗎？防疫照顧假可以「半日」或「小時」為請假單位嗎?

受僱家長或家屬若要申請防疫照顧假，可以口頭或書面依公司請假規定辦理，雇主可要求勞工檢附「停課證明」「戶口名簿」、「身心障礙證明」等，而「防疫照顧假」之請假單位（半日或小時），由勞雇雙方協商議定。

Q：防疫照顧假、家庭照顧假，有何差別？薪水怎麼算？

1.「防疫照顧假」係為防疫應變的特別措施，並非公假性質，雇主應配合准予符合條件者，但此一特別措施並未強制雇主應付薪資，希望勞雇雙方共同為防疫而努力。

2.此一特別措施是因應中小學延後開學或依停課標準停課期間的配套，使有12歲以下等受照顧子女之家長有多一個請假的選項，與各公私部門既有的相關請假規定（如：家庭照顧假、事假、特別休假等）併行，並沒有排他或替代的關係。

Q：如果雇主不給防疫照顧假，如何處理？

1.勞工配合防疫需求，請防疫照顧假，雇主不得視為曠工、強迫勞工請事假或予扣發全勤獎金等不利之處分。

2.雇主不得要求先請畢家庭照顧假或其他假別，始得請防疫照顧假。

3.雇主如扣發全勤獎金，將依違反勞基法第22條工資未全額給付處罰；如強制勞工一定要請特別休假或事假，將依違反勞基法第38條或第43條規定處罰，處罰金額都是2萬元至100萬元。

▲若家長符合規定，雇主應予准假。（圖／翻攝自《勞動部》臉書
▲若家長符合規定，雇主應予准假。（圖／翻攝自《勞動部》臉書 ）
Q7：若配偶育嬰留停中，或已請事假、特別休假、家庭照顧假等，另一半還可以請防疫照顧假嗎？

為防疫需求，高中職(含)以下學校及相關教育機構停課期間、托嬰中心及居家托育服務停止收托期間、社區式長照機構及身心障礙者日間照顧服務暫停服務期間，受僱家長或家屬其中一人如有親自照顧之需求，得依相關規定請防疫照顧假。該假別並未限制受僱者之配偶已請事假、特別休假、家庭照顧假或育嬰留職停薪者，不得申請防疫照顧假。

Q8：因防疫需要，社區式長照機構及身心障礙者日間照顧服務暫停服務期間，原接受服務的身心障礙者及失能者之家屬可否請防疫照顧假？

  1. 因應新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，及國內防疫需要，社區式長照機構(不含團體家屋)及身心障礙者日間照顧服務(含社區式及機構式日間照顧、社區日間作業設施、家庭托顧)暫停服務期間，原接受服務的身心障礙者及失能者之家屬若有親自照顧需求，受僱之家屬其中一人得請防疫照顧假。雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。
  2. 前述家屬為二親等內之血親、姻親或民法第1123條所定之家長、家屬。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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