高雄新增2個案疑又跟打牌有關　漢神巨蛋櫃姐排除確診

高雄今（26）日新增2起陽性個案，案5888和5889是父子關係，目前案5888感染源仍不明，但因曾有3天與多名牌友在密閉空間打牌，經匡列10名牌友採檢後其中2人快篩呈現陽性，後續將進行PCR（核酸檢驗）採檢確認；至於案3459的漢神巨蛋櫃姐，除1採CT值為30呈陽性外，2、3採及第1採複驗結果皆呈現陰性，經中央疫情指揮中心判定排除確診，200多名接觸者即起解隔離。

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▲高雄今日新增個案，案5888、5889疫情關係圖。（圖／高雄市政府流行疫情指揮中心提供）

× ▲高雄今日新增個案，案5888、5889疫情關係圖。（圖／高雄市政府流行疫情指揮中心提供）

衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄案5888為一名60多歲的按摩師，有高血壓病史，是案5889的兒子，兩案在同一時間接獲通報，雖然兩人並不住在一起，但往來密切，案5888

，經從時序認定案5889的感染源就是5888，是兒子傳染給父親。

▲案5888於高雄市公共場所的活動史。（圖／高雄市政府流行疫情指揮中心提供）

× ▲案5888於高雄市公共場所的活動史。（圖／高雄市政府流行疫情指揮中心提供）

潘炤穎表示，從案5888足跡發現，

值得注意的是，案5888在

▲案5888於高雄市公共場所的活動史。（圖／高雄市政府流行疫情指揮中心提供）

× ▲案5888於高雄市公共場所的活動史。（圖／高雄市政府流行疫情指揮中心提供）

至於案3459高雄巨蛋櫃姐，高雄市長陳其邁也說明，除了第1次採檢呈現CT值30的陽性反應外，2、3採都是陰性，且回頭再將第1採檢體送往昆陽實驗室複驗，今天也接獲通知，結果呈現陰性，其匡列的接觸者所有採檢亦呈現陰性，經過中央流行疫情指揮中心判定，本案排除確診，原專案既有匡列268人解除隔離或自主健康管理，餘不特定接觸者約200人即日起解除管制。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)