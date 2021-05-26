高雄新增2個案疑又跟打牌有關　漢神巨蛋櫃姐排除確診

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衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄案5888為一名60多歲的按摩師，有高血壓病史，是案5889的兒子，兩案在同一時間接獲通報，雖然兩人並不住在一起，但往來密切，案5888在5月14日就出現一些包含咳嗽、肌肉痠痛、頭痛、流鼻水等上呼吸道相關症狀，5月25日實驗室證實CT值22，呈陽性反應，而5889的發病日基本上是在5月23日，在流行病學還有潛伏期時間上時間符合，經從時序認定案5889的感染源就是5888，是兒子傳染給父親。
潘炤穎表示，從案5888足跡發現，從5月14日發病日到目前為止，可傳染期大概是兩個禮拜左右，期間包括用餐、工作場域、按摩到府服務、交通、就醫等足跡相當的多，在5月14號發病前3天到後續的5月24、25日就醫住院為止，總共在醫療院所大概就醫了有10次之多，這10次中，基本上有某些足跡是集中在固定的醫療院所，目前這些場所都已清消完畢。
值得注意的是，案5888在5月11、16、19日曾經長時間跟牌友一起在一個密閉空間裡面打牌，人次很多，但有些人員重複，潘炤穎說，根據經驗並參照屏東潮州群聚案，認為或許可以從牌友這條線找到一些感染源的蛛絲馬跡，所以牌友部分目前匡列10人，都已經進行居家隔離以及採檢，其中已有兩人呈現陽性反應，後續PCR會再進一步確認。
至於案5889為案5888的父親，今年已經80多歲，有高血壓病史，基本上除了幾乎每天都會上市場吃早餐採買，足跡相對單純，2案到目前為止，確定密切接觸者高達119人。
至於案3459高雄巨蛋櫃姐，高雄市長陳其邁也說明，除了第1次採檢呈現CT值30的陽性反應外，2、3採都是陰性，且回頭再將第1採檢體送往昆陽實驗室複驗，今天也接獲通知，結果呈現陰性，其匡列的接觸者所有採檢亦呈現陰性，經過中央流行疫情指揮中心判定，本案排除確診，原專案既有匡列268人解除隔離或自主健康管理，餘不特定接觸者約200人即日起解除管制。
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