台南傳產老闆感染傳員工　男業務3天跑遍高雄12行政區

台南的案4926群聚事件一連造成妻子、兩名就醫診所的工作者、4名同事，共7人感染，據了解，案4926為1名50多歲的男子，是傳產老闆，在5月14日曾從台南搭高鐵到板橋站，並與過新北個案3033同住，隔天上午9點多才搭高鐵返家，5月18日接獲案3033確診消息，自行在家中隔離，在5月23日出現鼻塞、流鼻水症狀，經撥打台南市衛生局防疫專線安排採檢，在當天晚上確診。
因案4926造成接觸者的傳染，包括案5082（50多歲、女）妻子，以及就醫診所的工作者案5308（50多歲、男）、5455（40多歲、女），另同辦公室的同事也受傳染，分別為案5456（30多歲、男）、5457（30多歲、男）、5458（50多歲、男）、5459（20多歲、男），其中案5456曾有高雄足跡。
潘炤穎說，經詳細的調查，基本上案5456在高雄的足跡有3天，5月17日的下午1點到6點，有4個足跡，分別是路竹區可愛之家、岡山區寀綸服飾、楠梓區COCO服飾、大社區靚服飾；而5月18日中午12點到下午6點止，分別到新興區的瓔芳服飾、苓雅區的紅樓服、苓雅市場雅知服飾、大寮區的川流服飾、三民區三民街的無招牌服飾、鹽埕區紫彤服飾、鹽埕區六六藝匠，還有左營區的衣林衣服飾。
5月19日下午1點到6點則到茄萣區賜福宮菜市場易服飾、路竹區可愛之家、岡山區寀綸服飾、梓官區青月服飾、楠梓區COCO服飾、大社區靚服飾，潘炤穎指出，在這個過程裡面包含調閱監視畫面，找到跟個案有面對面直接接觸紀錄的，在沒有適當防護裝備之下，目前總共匡列了15人。
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