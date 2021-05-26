台南傳產老闆感染傳員工　男業務3天跑遍高雄12行政區

台南市昨（26）日公布10名COVID-19確診者，其中共有7人遭到5月24日公布的個案4926傳染，是一起群聚感染，其中受到感染的案5456曾到過高雄，高雄市政府也在今日公布案5456在高雄的足跡，從5月17日到19日共3天，每天下午都到高雄的服飾店送貨，跑遍高雄12個行政區和14間服飾店，目前匡列接觸者15人。

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台南的案4926群聚事件一連造成妻子、兩名就醫診所的工作者、4名同事，共7人感染，據了解，案4926為1名50多歲的男子，是傳產老闆，在5月14日曾從台南搭高鐵到板橋站，並與過新北個案3033同住，隔天上午9點多才搭高鐵返家，5月18日接獲案3033確診消息，自行在家中隔離，在5月23日出現鼻塞、流鼻水症狀，經撥打台南市衛生局防疫專線安排採檢，在當天晚上確診。





因案4926造成接觸者的傳染，包括案5082（50多歲、女）妻子，以及就醫診所的工作者案5308（50多歲、男）、5455（40多歲、女），另同辦公室的同事也受傳染，分別為案5456（30多歲、男）、5457（30多歲、男）、5458（50多歲、男）、5459（20多歲、男），其中案5456曾有高雄足跡。





▲台南個案5456在高雄的活動史。（圖／高雄市政府流行疫情指揮中心提供）