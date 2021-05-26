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台南傳產老闆感染傳員工　男業務3天跑遍高雄12行政區

▲台南個案4926感染1傳7，其中公司同事案5456曾一連3天到過高雄送貨。（圖／台南市政府提供）
▲台南個案4926感染1傳7，其中公司同事案5456曾一連3天到過高雄送貨。（圖／台南市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-26 20:28:58｜2021-05-26 20:30:33

台南市昨（26）日公布10名COVID-19確診者，其中共有7人遭到5月24日公布的個案4926傳染，是一起群聚感染，其中受到感染的案5456曾到過高雄，高雄市政府也在今日公布案5456在高雄的足跡，從5月17日到19日共3天，每天下午都到高雄的服飾店送貨，跑遍高雄12個行政區和14間服飾店，目前匡列接觸者15人。

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台南的案4926群聚事件一連造成妻子、兩名就醫診所的工作者、4名同事，共7人感染，據了解，案4926為1名50多歲的男子，是傳產老闆，在5月14日曾從台南搭高鐵到板橋站，並與過新北個案3033同住，隔天上午9點多才搭高鐵返家，5月18日接獲案3033確診消息，自行在家中隔離，在5月23日出現鼻塞、流鼻水症狀，經撥打台南市衛生局防疫專線安排採檢，在當天晚上確診。

因案4926造成接觸者的傳染，包括案5082（50多歲、女）妻子，以及就醫診所的工作者案5308（50多歲、男）、5455（40多歲、女），另同辦公室的同事也受傳染，分別為案5456（30多歲、男）、5457（30多歲、男）、5458（50多歲、男）、5459（20多歲、男），其中案5456曾有高雄足跡。

▲台南個案5456在高雄的活動史。（圖／高雄市政府流行疫情指揮中心提供）
▲台南個案5456在高雄的活動史。（圖／高雄市政府流行疫情指揮中心提供）
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎今日指出，台南個案5456為30多歲的男性，是確診個案的接觸者，在5月24日採檢確診，經查個案在高雄有活動史，因為個案本身的工作是服飾店的業務送貨員，所以高雄許多服飾店都在他服務的行程裡面，這些都有送貨單還有相關錄影畫面可證明。

潘炤穎說，經詳細的調查，基本上案5456在高雄的足跡有3天，5月17日的下午1點到6點，有4個足跡，分別是路竹區可愛之家、岡山區寀綸服飾、楠梓區COCO服飾、大社區靚服飾；而5月18日中午12點到下午6點止，分別到新興區的瓔芳服飾、苓雅區的紅樓服、苓雅市場雅知服飾、大寮區的川流服飾、三民區三民街的無招牌服飾、鹽埕區紫彤服飾、鹽埕區六六藝匠，還有左營區的衣林衣服飾。

5月19日下午1點到6點則到茄萣區賜福宮菜市場易服飾、路竹區可愛之家、岡山區寀綸服飾、梓官區青月服飾、楠梓區COCO服飾、大社區靚服飾，潘炤穎指出，在這個過程裡面包含調閱監視畫面，找到跟個案有面對面直接接觸紀錄的，在沒有適當防護裝備之下，目前總共匡列了15人。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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