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台中國家歌劇院擁有世界獨創的曲牆工法，以「美聲涵洞」的概念，採用曲牆、孔洞與管狀等別具一格的設計，放眼望去看到的皆是弧形曲線與流動延伸感，幾乎沒有任何90度角，無柱無牆的建築體，因為高難度的特殊工法，使得歌劇院工程在建造過程中困難重重，號稱全球最難蓋的建築。
圖/IG@bb211019
地址｜台中市西屯區惠來路二段101號
台中西屯區｜蔦屋書局
清水模搭配木製建築，顯得純真樸實，大片落地窗，讓陽光可以清楚照耀每個角落，蔦屋書店台中店位於「T&R」廣場的二、三樓。二樓一半是雜誌文具及生活雜貨區，另一半是餐廳；三樓則是各類書籍，悠閒的午後很適合坐著讀一本書。
圖/IG@irisjj0911885
圖/IG@tsao.coco.0211
地址｜台中市西屯區市政北二路18之1號2、3樓
營業時間｜11:00-22:00
台中西屯區｜分子藥局
分子藥局號稱全台最美的藥局，沒有任何醫院或藥味的感覺，在這裡只有奢華、典雅、時尚，不時還飄來淡淡的咖啡香，在藥局裡喝藥師的手沖咖啡更是分子藥局一大特色，打破把藥局和生病畫上等號的刻板印象，成為台中熱門的網美景點。
圖/IG@laura___lai圖/IG@yanzhen0725
地址｜台中市西屯區惠來路二段236-1號
營業時間｜10:00–21:00
台中西屯區｜逢甲夜市
來到台中，還是要逛一下逢甲夜市才有到此一遊的踏實感。逢甲夜市商圈的店家競爭激烈，店面攤位一家家地開，又一家家地倒.，似乎每次去都會有新選擇，最近想要衝一波台中，又不知道跟從何下手的可以點選下面的延伸閱讀，看看有哪些特色美食上榜？
》延伸閱讀：【台中美食】逢甲夜市吃什麼？逢甲夜市必吃10樣特色美食推薦
圖/IG@kjy_0928圖/王子神谷、村口微光、苺好冰菓室、IG@_.shuangshuang
地址｜台中市西屯區文華路
台中西屯區｜中央公園
中央公園面積非常大，園區內結合「智慧」、「低碳」與「創新」三大原則，有獨步全球的十二感官互動設施結合在園區之中，更有許多網美最愛超好拍的打卡景點像是水湳普普風、抹茶湖、芒草區等等，建議大家可以花時間走在公園裡，發現各處的秘密和驚喜。
圖/IG@abow0314
地址｜台中市西屯區中科路2966號
台中西屯區｜秋紅谷景觀生態公園
秋紅谷景觀生態公園位於台灣大道上，是臺中特有的凹型市民休閒綠地，擁有湖泊、紅樹、綠草坪、觀景橋，很適合散步、約會、運動，白天有舒服的綠意；夜晚有著精采萬變的不夜燈火，開放迄今迅速成為臺中最火紅的景點之一。
圖/IG@pyanru
地址｜臺中市西屯區市政北七路河南路口
台中西屯區｜東海大學 路思義教堂
路思義教堂是東海大學整個學校的中心，外觀上有點像帳篷的造型，教堂的四片曲面彼此完全分離，玻璃作成的天窗，呈現「一線天」的意涵。側面邊窗逸入的光線，給教堂添增了一份神秘感，十字架豎立在最上方，是東海大學校內最重要的建築。
圖/IG@taiwan_explorer2019
圖/IG@luyun_oxo
地址｜台中市西屯區台灣大道四段1727號
台中西屯區｜臺中都會公園
臺中都會公園位於大肚山上，往西視野遼闊可俯瞰台中盆地，東側則可以眺望遠方的台灣海峽，台中都會公園廣大的開放空間、綠地，可以騎腳踏車也可以沿著步道散步並設有戶外劇場，是座具有休閒遊憩、環境保育、教育等多功能的大型都市森林公園。
圖/IG@wenwenyun圖/IG@lacey_volpe
地址｜台中市西屯區都會園路1215巷140號
台中西屯區｜樂樂書屋
台中打造了許多超有特色的書屋兼咖啡廳，來台中絕對不能錯過這隻超巨大貓頭鷹所在的樂樂書屋，就像是在叢林裡悠遊書海中，可以在芬多精裡汲取書本知識、品嘗咖啡的濃醇。
圖/IG@kimberly_yi_wen
地址｜台中市西屯區玉成路6號
台中西屯區｜孵空間
孵空間是一座灰色清水模建築打造的藝文空間，低調內斂、沉穩樸實，利用光影的變化，搭配綠地、大理石板牆，每個角度都能拍出與眾不同的照片，半圓弧型倒影、灰色長階梯、鐘塔等都是超夯的熱門打卡景點。
圖/IG@lin3527圖/IG@rexdog_photo
地址｜台中市西屯區台灣大道三段308號
營業時間｜08:00-19:00
原文出處 : ReadyGo 【宅在台中｜西屯區】優雅路線這樣玩！文藝氣息的台中之旅
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