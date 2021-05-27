疫情已逐漸退燒？醫籲：做好「2件事」才有望降至2級警戒

中央流行疫情指揮中心昨（26）日公布國內新增302例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案331例，總計635例，確診個案中新增11例死亡，而目前全台三級警戒已延長至6月14日，昨日更強化落實5大措施，顯見疫情持續延燒。不過，醫師沈政男在臉書表示，「疫情已逐漸退燒，死亡率並未特別高」，他認為，「6月14日解封前，雙北都必須恢復『詳細疫調+確實隔離』，才有機會降到二級警戒。」





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沈政男發文透露，南投爆發風月場所小型群聚，縣府的反應竟是打算從中國大陸引進疫苗，近日有媒體詢問他的意見，他的回答是「緩不濟急」，因為從你起心動念，一直到買到、打到並產生免疫力，至少要一、兩個月，而這樣的時間，已足以使病毒繼續傳播五，六輪，釀成另一個嚴重群聚事件。





「整個台灣也會遇到同樣的問題，也就是，即使你一如預期，在八月拿到一千萬劑疫苗，並陸續施打完畢，距離現在至少也還要三、四個月，難道三級警戒要持續到那時候，一直到過了暑假還不能開學？所以說，『打疫苗取得群體免疫，然後控制疫情』乃歐美的防疫思維，台灣人不見得必須照單全收。」





沈政男接著提到，早在去年四月，就有好多人說「新冠病毒你絕對擋不住！不可能社區清零！」現在，這類講法又出現了，「啊，不可能清零啦！要習慣每天爆個三、五百例的日子啦！等到疫苗來了，大家都打了，才可能解決問題啦！」這讓他不禁直言，「歹勢，英國說是打了AZ疫苗多少又多少，現在一天新增多少案例？兩千多。依人口比例，比台灣現在還多。但人家已經滿足了，因為，比起去年已是天堂。問題是，台灣從來沒到過地獄，為什麼要放棄天堂？」





▲台北市確診個案統計。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）

沈政男也貼出台北市確診個案統計表指出，「你可以看到本周新確診案例是不是大幅降低了？你說，那是因為還沒校正回歸！當然，往後幾天會回補一些，但，一天能回補多少？顯然已無法超過前兩周，而且將是顯著減少。台北市快篩站說是陽性率前幾天已經降低了，但這幾天又回升了，問題是篩檢人數已從高點的1,200人，降到了今天的800多人。從從記者會上公布的發病趨勢也可以看出，回補案例不只補在最近幾天，而是往前一直補到五月上旬，於是整體而言，依然沒有改變『5月17日最高、7天後降了一半』這樣的大勢。」





沈政男認為，其實，疫情真的退燒了，「B.1.1.7的傳染率是舊病毒株的1.5倍，致死率也是1.5倍，以英國來說，60歲以上約是4%，60歲以下約是0.2%，因此，換算起來，台灣這波疫情的死亡率應該有1.2%。必須注意的是，因為萬華群聚的老年人口很多，我已先做過人口比例校正。以1.2%這樣的數字來看，目前仍低於這個程度。以去年台灣的死亡率1%來看，這波疫情可能會有1.5%死亡率，而目前也是還沒達到。」





沈政男更直說，「疫苗的事情是這樣，每當疫情升溫，甚至失控，打疫苗的呼聲就會跟著升高，但只要疫情退燒，新增案例降到可以忍受，大家又會興趣缺缺了。日本就是這樣，即使要辦奧運了，疫苗都運到接種會場了，老人家還是興趣缺缺。因為，有人要看看別人打得怎樣再決定，也有人已經習慣了疫情，沒那麼害怕了。」





他並提醒大家，「台灣現在該做的，還是靠著非疫苗方法儘可能把病毒壓制到最低程度，而不是提前放棄，比如，台北市既然確診數已大幅降低，就應該恢復疫調，確實隔離接觸者，不讓病毒有任何可乘之機。」文末，他更直指，「6月14日解封前，雙北都必須恢復『詳細疫調＋確實隔離』，才有機會降到二級警戒。」（編輯：許苡晴）



