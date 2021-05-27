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NBA／3星合轟63分！76人輕鬆擺平巫師　主場兩戰全勝

▲Ben Simmons、Joel Embiid和Tobias Harris合力拿到63分。（圖／美聯社／達志影像）
▲Ben Simmons、Joel Embiid和Tobias Harris合力拿到63分。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-27 09:31:25

在季後賽首戰拔得頭籌的費城76人，今日在主場乘勝追擊，靠著三大主將Ben Simmons、Joel Embiid和Tobias Harris合力攻下63分，終場以120:95拿下比賽，系列賽取得2:0領先。

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這場比賽Bradley Beal上半場相當神勇，15投11中、砍下24分，不過巫師防守太差，前兩節居然讓76人團隊命中率來到62%；上一戰轟下37分的Harris，這場開賽又是9投8中得到16分，讓主場軍取得71:57領先。

第三節76人靠著Embiid這場個人的第3顆三分球命中，一度擴大領先到20分；末節主場軍替補開局又打出一波13:3的高潮，讓領先分數來到24分，比賽至此也再無懸念。

這場比賽76人Harris主導前兩節攻勢，他整場攻下19分、9籃板，而主控Simmons則是繳出22分、9籃板、8助攻，接近「大三元」的數據，當家中鋒Embiid貢獻22分、7籃板。

巫師方面，球隊僅有Beal一人獨撐大局，他28投14中攻下33分，但好搭檔Russell Westbrook熄火，10投2中、僅有10分，八村壘攻下11分，僅有這3人得分上到雙位數。

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