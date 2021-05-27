長江漢口水位打破百年紀錄！中國南方79條河流超過警戒
中國湖北省武漢市防汛抗旱指揮辦公室昨（26）日發布長江防汛藍色預警，長江漢口站水位下午4時達25.07公尺，是1865年以來的5月最高水位，中國水利部警告今年七大流域可能出現不同程度的洪水，也不排除後期汛情發展的可能。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-27 09:55:18
中國媒體報導，水利部監測顯示79條河流發生超警洪水，其中一些河流的最大超警幅度高達3.32公尺。在未來一週，長江中下游幹流及兩湖水位可能將進一步抬升；6月至8月期間，黃河中游、海河部分水系、松花江可能發生較大洪水，珠江、太湖、遼河可能發生超警洪水，長江、淮河可能發生區域性暴雨洪水。
去年中國梅雨季節較往年提前，5月下旬起中下游地區洪災頻發，導致逾6346萬人受災、5.4萬棟房屋坍塌，對經濟造成嚴重損失。中國水利部水旱災害防禦司技術信息處處長王為表示，從目前情況看，今年汛情屬於正常年份範圍但並不排除後期汛情發展的可能，相關部門已做好了科學應對的準備，水利部將同其他部門密切關注降雨情況，強化監測預警。
《路透社》報導，中國去年夏季的降雨量達到1961年以來第二高的紀錄，除了主要河流、湖泊發生洪水，長江三峽大壩的水位也接近臨界值，多次洩洪。除了水患，5月武漢、江蘇還出現龍捲風，造成12人死亡、數百人受傷。中國國家氣候中心副主任賈小龍先前就警告，氣候變遷將加劇極端天氣、氣候造成的災難風險。