NBA／玫瑰再度綻放！替補出戰狂攻26分　助尼克扳平戰局

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易籃再戰後，尼克眾將回神，祭出招牌防守、限制住老鷹得分，Randla也終於慢慢找回手感，單節拿下10分，讓球隊打出32:18的高潮，也一舉反超取得1分領先。
末節尼克替補發揮出色，一波12:3的攻勢，讓他們取得雙位數領先，但Young回到場上後，帶領老鷹打出9:0的反擊追平比數。關鍵時刻，Rose的拋投和Reggie Bullock的三分，讓尼克重新拿回領先優勢。
暫停回來之後，Randle先助攻給Taj Gibson灌籃，之後自己在歐洲步上籃得手，幫助球隊在最後1分30秒領先到9分，老鷹反撲無力，最終以9分之差輸球。
剛拿下最佳最佳進步球員Randle，這場16投5中，命中率還是不理想，但至少在下半場有所反彈，全場得到15分、12籃板、4助攻。新星R.Barrett斬獲13分、8籃板，Bullock投進4顆三分球，得到15分；Rose板凳出發21投9中，貢獻了26分、4助攻、4籃板。
Young這場還是表現得非常出色，2投11中砍下30分，另外還有7助攻，前鋒D.Hunter射進3顆三分球，攻下18分，B.Bogdanovic得到18分。中鋒Clint Capela只有4分，但有12籃板和5阻攻。