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NBA／玫瑰再度綻放！替補出戰狂攻26分　助尼克扳平戰局

▲Derrick Rose。（圖／美聯社／達志影像）
▲Derrick Rose。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-27 10:20:19

紐約尼克對上亞特蘭大老鷹，可說是東區首輪打得最激烈的系列賽，今日雙方在麥迪遜花園廣場展開第2戰，「飆風玫瑰」綻放全場、攻下26分，終場帶領球隊以101:92扳回一城，系列賽1:1雙方平手。

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上一場失常的尼克一哥Julius Randle，此役首節又是3投0、沒有得分，球隊也因此陷入了苦戰，該節打完以7分落後；次節前一場完成準絕殺的Young火力全開，個人連進4球，帶領老鷹打出13:1的攻勢，讓客隊一度領先到15分，半場結束以57:44取得優勢。

易籃再戰後，尼克眾將回神，祭出招牌防守、限制住老鷹得分，Randla也終於慢慢找回手感，單節拿下10分，讓球隊打出32:18的高潮，也一舉反超取得1分領先。

末節尼克替補發揮出色，一波12:3的攻勢，讓他們取得雙位數領先，但Young回到場上後，帶領老鷹打出9:0的反擊追平比數。關鍵時刻，Rose的拋投和Reggie Bullock的三分，讓尼克重新拿回領先優勢。

暫停回來之後，Randle先助攻給Taj Gibson灌籃，之後自己在歐洲步上籃得手，幫助球隊在最後1分30秒領先到9分，老鷹反撲無力，最終以9分之差輸球。

剛拿下最佳最佳進步球員Randle，這場16投5中，命中率還是不理想，但至少在下半場有所反彈，全場得到15分、12籃板、4助攻。新星R.Barrett斬獲13分、8籃板，Bullock投進4顆三分球，得到15分；Rose板凳出發21投9中，貢獻了26分、4助攻、4籃板。

Young這場還是表現得非常出色，2投11中砍下30分，另外還有7助攻，前鋒D.Hunter射進3顆三分球，攻下18分，B.Bogdanovic得到18分。中鋒Clint Capela只有4分，但有12籃板和5阻攻。

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