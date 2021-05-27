紓困有望再加碼　國發會公布3大原則

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為協助受疫情影響之艱困產業，行政院院會已於2021年5月13日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，將總預算額度上限調高為6,300億元，讓紓困規模更加大，行政院近期也密集邀集主計總處及相關部會規劃紓困4.0方案。
由於此次疫情影響層面與去年不同，去年因國際疫情嚴峻，直接衝擊我國傳統製造業，以及受邊境管制之航空、旅行等行業。但本次疫情主要衝擊包含中央流行疫情指揮中心（CDC）所宣布暫停營業場所及相關受影響產業，所以根據衝擊層面擬定紓困4.0之原則，包括一、加快對個人紓困協助，包括弱勢族群、自營作業者、農漁民生活補貼、遊覽車、計程車駕駛補貼等；二、加強對產業支持措施，聚焦協助受疫情警戒升至第3級而暫停營業場所及相關受影響產業，立即寬列相關營運資金及薪資補貼，加強支援力道，協助產業度過低潮；加碼對產業紓困貸款，並數位分流，簡化申請，提升效率，原有紓困貸款預算持續辦理外，將加碼信保融資額度，另透過數位分流、線上辦理等方式，簡化各部會紓困貸款方案之申請流程，提升效率。
台灣過去1年已累積相當豐富的經驗，從顧家庭、護弱勢到挺企業、顧產業，建立完整機制，全面協助受影響之產業及個人。面對此波本土疫情持續升溫，政府將協助企業減輕營運負擔或維持營運不中斷，讓國內產業於疫情期間仍維持正常生產，並對受此波疫情影響企業補助薪資、自營作業者及非固定勞工薪資補貼，以有效穩定國內就業情勢，全力降低疫情對經濟衝擊。後續相關部會將根據紓困4.0原則，儘速推出新一波疫情紓困執行計畫及預算，達成「護勞工與弱勢」、「助產業」、「增效率」的目標，讓臺灣平安挺過這一波疫情，穩定經濟動能。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。