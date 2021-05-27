墨爾本群聚感染增12例　澳洲維多利亞州封城1週

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維州代理州長馬里諾（James Merlino）在墨爾本告訴記者：「我們看到愈來愈多證據顯示，我們正在對付具高度傳染性的病毒株，這是讓人擔心的變異株，傳染速度比我們過去記錄的還快。」
馬里諾說，疫調人員匡列了1萬多名主要與次要接觸者，他們必須檢疫、採檢與自我隔離。馬里諾又說，「人數將持續增加且有變動」。
人口500萬的墨爾本本週稍早驗出新的群聚感染病例，維州昨晚通報新增12例確診後，群聚感染病例增至26例，有確診個案的地區增至150個。
墨爾本25日已再度祭出防疫措施，至6月4日限制聚會人數並強制在餐廳、旅館等室內場所戴口罩。
這是維州3個多月以來首次傳出群聚感染，官員已追蹤到感染源是一名感染印度變異病毒株的海外旅客，不過目前還不清楚傳染途徑。
這名維多利亞男子在鄰近的南澳州完成隔離後，採檢呈陰性反應，這個月飛到墨爾本，但在抵達的6天後驗出陽性。
維州去年第2波疫情造成超過800人喪命，佔澳洲自疫情爆發以來總死亡人數的9成，迫使維州實施全球最長且最嚴格之一的封城措施，要求民眾居家防疫近4個月。
澳洲至今累計3萬多人確診，910人病逝，包括迅速的接觸者追蹤、果斷封城以及嚴守社交距離，都是讓染疫人數相對較低的關鍵。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1100527