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墨爾本群聚感染增12例　澳洲維多利亞州封城1週

▲澳洲人口第2多的維多利亞州昨天再傳12人確診COVID-19，當局為了遏止具高度傳染性的疫情蔓延，宣布維州封城一週，強制近700萬名居民除了進行必要活動，均須待在家中。澳洲國旗。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲人口第2多的維多利亞州昨天再傳12人確診COVID-19，當局為了遏止具高度傳染性的疫情蔓延，宣布維州封城一週，強制近700萬名居民除了進行必要活動，均須待在家中。澳洲國旗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-27 12:20:05

（中央社雪梨27日綜合外電報導）澳洲人口第2多的維多利亞州昨天再傳12人確診COVID-19，當局為了遏止具高度傳染性的疫情蔓延，宣布維州封城一週，強制近700萬名居民除了進行必要活動，均須待在家中。

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路透社報導，自澳洲時間今晚11時59分至6月3日止，民眾只有在從事必要工作、就醫、採購生活用品、運動或接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗時才能外出。

維州代理州長馬里諾（James Merlino）在墨爾本告訴記者：「我們看到愈來愈多證據顯示，我們正在對付具高度傳染性的病毒株，這是讓人擔心的變異株，傳染速度比我們過去記錄的還快。」

馬里諾說，疫調人員匡列了1萬多名主要與次要接觸者，他們必須檢疫、採檢與自我隔離。馬里諾又說，「人數將持續增加且有變動」。

人口500萬的墨爾本本週稍早驗出新的群聚感染病例，維州昨晚通報新增12例確診後，群聚感染病例增至26例，有確診個案的地區增至150個。

墨爾本25日已再度祭出防疫措施，至6月4日限制聚會人數並強制在餐廳、旅館等室內場所戴口罩。

這是維州3個多月以來首次傳出群聚感染，官員已追蹤到感染源是一名感染印度變異病毒株的海外旅客，不過目前還不清楚傳染途徑。

這名維多利亞男子在鄰近的南澳州完成隔離後，採檢呈陰性反應，這個月飛到墨爾本，但在抵達的6天後驗出陽性。

維州去年第2波疫情造成超過800人喪命，佔澳洲自疫情爆發以來總死亡人數的9成，迫使維州實施全球最長且最嚴格之一的封城措施，要求民眾居家防疫近4個月。

澳洲至今累計3萬多人確診，910人病逝，包括迅速的接觸者追蹤、果斷封城以及嚴守社交距離，都是讓染疫人數相對較低的關鍵。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1100527

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