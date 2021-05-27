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1、額溫
☑使用工具：紅外線額溫槍
☑發燒標準：>37.5℃
☑量測方式： 在額頭保持乾燥、無瀏海干擾下，將額溫槍近距離置於眉心的位置，做定點量測，或是採橫向滑動進行測量。
★注意事項：有鑑於額溫槍測量部位屬於人體最外層，易受當下環境影響，每次使用前，應先根據所附說明書所載使用方式置於量測環境，使其感應器與環境溫度達到平衡後再進行操作；被測量者若是剛剛走路或運動，體溫可能略高，建議可以休息10～15分鐘後再測量。
2、耳溫
☑使用工具：紅外線耳溫槍
☑發燒標準：>38℃(惟37.5℃～38℃之間的體溫可能正常也可能是低度發燒，建議於此範圍內應持續追蹤或詢問專業醫事人員)。
☑量測方式：透過紅外線掃瞄耳膜所釋放的熱能，由此得到體溫。但耳道的結構隨著年齡的不同而有所差異，因此量耳溫時，3歲以上將耳朵向上向後拉，3歲以下將耳朵向下向後拉，但3個月以下的嬰兒不建議使用耳溫模式。
★注意事項：若需搭配耳套使用的耳溫槍，一旦不加裝耳套反而會測量不準；耳溫槍及耳套使用方式請詳閱所附說明書；測量前需確保耳朵清潔，因耳垢太多會影響準確性；因左、右耳溫度不盡相同，測量時應以溫度較高的為準。
3、口溫
☑使用工具：電子體溫計
☑發燒標準：>37.5℃
☑量測方式：使用前，先用酒精擦拭，再將體溫計置於舌下，口唇閉緊，停留約30秒～1分鐘。會聽到嗶聲表示測量完畢。
★注意事項：測量前，應避免進食、喝水、抽菸等影響口腔溫度的行為；倘若進食，須30分鐘後再進行測量。
4、腋溫
☑用工具：電子體溫計；水銀溫度計
☑發燒標準：>37℃
☑量測方式：將體溫計的測量端置於腋窩深處，手臂夾緊，電子體溫計停留約30秒～1分鐘，會聽到嗶聲表示測量完畢；水銀溫度計停留約3~5分鐘即可。
★注意事項：腋窩處須注意不要放置干擾體溫的物件，如冰枕；在量測時，應保持腋窩處乾燥，使其不受汗水影響。
5、肛溫
☑使用工具：電子體溫計；水銀溫度計
☑發燒標準：>38℃
☑量測方式：量測前，先塗抹嬰兒油或凡士林作為潤滑，嬰兒採俯臥或仰臥抬腿姿勢，兒童及成人採側臥姿勢，再慢慢將溫度計插入肛門，成人深度約3公分, 嬰幼兒約1.5-2.5公分，電子體溫計約30秒-1分鐘會聽到嗶聲表示測量完畢；水銀溫度計停留約1～3分鐘即可。
★注意事項：測量期間姿勢須固定不能亂動，以免溫度計造成肛門受傷；1個月以下的嬰兒不建議使用肛溫模式進行體溫測量。應格外注意衛生，最好僅個人使用，不與他人共用，避免交叉感染。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 量體溫有哪些方法？ 一張圖秒懂
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