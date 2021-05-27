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不畏疫情影響！「3星座」5月末好運旺炸　非升官即發財

▲「3星座」的人5月末運勢極旺，絲毫不受疫情影響，還有機會升官、發財。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲「3星座」的人5月末運勢極旺，絲毫不受疫情影響，還有機會升官、發財。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-27 16:08:30

近期全台疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入防疫三級警戒，許多上班族都改為居家辦公防疫；不過，以星座、命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》近日分享，有「3星座」的人5月末運勢極旺，絲毫不受疫情影響，還有機會升官、發財，一起來看看你或者家人是否上榜？

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▲「3星座」的人5月末運勢極旺，絲毫不受疫情影響，還有機會升官、發財。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲「3星座」的人5月末運勢極旺，絲毫不受疫情影響，還有機會升官、發財。（示意圖／翻攝自Pixabay）
白羊座

白羊座的人，他們為人剛直，心直口快，沒什麼壞心眼，而且不會輕易發脾氣，做事辦事力求完美，達到雙方都共贏的局面，5月下旬官運亨通、橫財旺盛，必一夜暴富、財來如雨、百萬鈔票湧進門，且注定富甲一方，他們的事情將一路綠燈，迎來萬紫千紅的好局面，只要好好把握，必會賺得飽飽的。

水瓶座

水瓶座人身上有一股浩然之氣，做事目標明確。5月下旬，將會行大運賺大錢，鹹魚大翻身，富貴追著跑，在職場上能夠沿著嚴格的規畫行事，因此能夠獲得快速發展。他們5月末將有無數新喜臨門，財神爺主動送來萬貫之財，家中的幸福感十足！

雙魚座

雙魚座的人，本是與世無爭的性格，但是其骨子裡卻也有倔強不服輸的個性，5月下旬，對於他們至關重要，因為他們將會進入到人生的下一個階段，此時變數極大，若能秉承初衷，發展長才，必能有所回響，一躍成為成功人士，不僅能升官掌權，而且能發財得利，今後的路將更加順遂。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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