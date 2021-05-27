不畏疫情影響！「3星座」5月末好運旺炸　非升官即發財

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白羊座
白羊座的人，他們為人剛直，心直口快，沒什麼壞心眼，而且不會輕易發脾氣，做事辦事力求完美，達到雙方都共贏的局面，5月下旬官運亨通、橫財旺盛，必一夜暴富、財來如雨、百萬鈔票湧進門，且注定富甲一方，他們的事情將一路綠燈，迎來萬紫千紅的好局面，只要好好把握，必會賺得飽飽的。
水瓶座
水瓶座人身上有一股浩然之氣，做事目標明確。5月下旬，將會行大運賺大錢，鹹魚大翻身，富貴追著跑，在職場上能夠沿著嚴格的規畫行事，因此能夠獲得快速發展。他們5月末將有無數新喜臨門，財神爺主動送來萬貫之財，家中的幸福感十足！
雙魚座
雙魚座的人，本是與世無爭的性格，但是其骨子裡卻也有倔強不服輸的個性，5月下旬，對於他們至關重要，因為他們將會進入到人生的下一個階段，此時變數極大，若能秉承初衷，發展長才，必能有所回響，一躍成為成功人士，不僅能升官掌權，而且能發財得利，今後的路將更加順遂。（編輯：賴詠璿）
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