按摩師及牌友群聚釀12人感染　陳其邁撂重話

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陳其邁表示，這起在密閉空間打牌的群聚感染，這些確診者大多會到這3個牌間輪流打牌，將感染帶回家，因此造成兩起家庭群聚感染，其中案5888除了父親案5889出現在昨日的確診名單外，今日再新增案5888的母親案6363與同事案6767也確診；而案6553家中包括案6772的太太與女兒案6774、6775，也在今天一同被列入確診名單，案6553的家人中還有一名護理師，目前其工作場所的醫護及就醫病患經採檢後全數陰性。
潘炤穎指出，針對這起牌間群聚感染，後續也分三圈匡列接觸者，第一圈瑞竹牌間，8個人裡面已經有5個人確診；第二圈是除了這8個人外的接觸者，包括職場接觸者還有接觸者足跡所至的地方，包含就醫處總共匡302人，目前已經採檢了154人，有8個人確診，第三圈的部分就是針對第二圈的接觸者，陰性個案的密切接觸者會進行快篩，陽性接觸者則擴大針對其職場、往來、採買等接觸者進行採檢，目前匡117人已檢21人，全部都呈現陰性。
潘炤穎說，整個匡列目前還在持續當中，尤其是在第二圈到第三圈間，因為個案發病的時序最早可以追溯到5月14日，至今已經超過10天的時間，這10天的時間可能已經造成次波感染的擴散，因此會採取擴大匡列、擴大採檢的模式，整體的群聚感染，匡列規模可能會高達500人以上。
為此，高雄市長陳其邁更祭出新規定，「非同住者的室內非必要社交聚會一律停止」，如打麻將、玩鋪克牌、橋牌及桌遊等都一律停止，陳其邁強調，高雄的牌間群聚案和屏東的群聚案一樣都跟打牌有關，實在是很危險，「市長跟大家拜託，不打真的還好，等疫情過後再打，你現在去打麻將，回家傳的一家人都染疫，真的不好，但流動賭場我一定不客氣，比照八大行業，嚴厲取締，你給我查到，『我一定不客氣』」。
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