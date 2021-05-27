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按摩師及牌友群聚釀12人感染　陳其邁撂重話

▲牌間群聚感染延燒，高雄市長陳其邁祭出新規定，「非同住者的室內非必要社交聚會一律停止」，如打麻將、玩鋪克牌、橋牌及桌遊等都一律停止。（圖／高雄市政府提供）
▲牌間群聚感染延燒，高雄市長陳其邁祭出新規定，「非同住者的室內非必要社交聚會一律停止」，如打麻將、玩鋪克牌、橋牌及桌遊等都一律停止。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-27 17:09:21

今（27）日高雄新增14起COVID-19確診個案，其中10名確診者都與昨日案5888按摩師打牌群聚有關，據悉，案5888在瑞竹街的牌間8人中已有5人確診陽性，並因此衍伸出案5888和案6553的家庭群聚，瑞竹牌間的確診個案還曾到另兩個牌間，高雄市陳其邁為此祭出新規定「非同住者的室內非必要社交聚會一律停止」，並撂下重話「若查到流動賭場『我一定不客氣』」。

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衛生局簡任技正潘炤穎表示，今日新增個案中，有10人都跟案5888按摩師打麻將群聚有關，案5888到鳳山瑞竹街友人家打牌，在瑞竹牌間中有8人，包括案5888在內已有5人確診為陽性，分別為案6553、案6770、案6365、案6771，陽性率非常高，其中案6365曾到另一個立信街的牌間打牌，也造成案6773確診，而案6770也曾到過另一個五甲牌間，目前五甲牌間尚無人確診。

▲案5888按摩師的疫情延伸關係圖。（圖／高雄市流行疫情指揮中心提供）
▲案5888按摩師的疫情延伸關係圖。（圖／高雄市流行疫情指揮中心提供）
陳其邁表示，這起在密閉空間打牌的群聚感染，這些確診者大多會到這3個牌間輪流打牌，將感染帶回家，因此造成兩起家庭群聚感染，其中案5888除了父親案5889出現在昨日的確診名單外，今日再新增案5888的母親案6363與同事案6767也確診；而案6553家中包括案6772的太太與女兒案6774、6775，也在今天一同被列入確診名單，案6553的家人中還有一名護理師，目前其工作場所的醫護及就醫病患經採檢後全數陰性。

潘炤穎指出，針對這起牌間群聚感染，後續也分三圈匡列接觸者，第一圈瑞竹牌間，8個人裡面已經有5個人確診；第二圈是除了這8個人外的接觸者，包括職場接觸者還有接觸者足跡所至的地方，包含就醫處總共匡302人，目前已經採檢了154人，有8個人確診，第三圈的部分就是針對第二圈的接觸者，陰性個案的密切接觸者會進行快篩，陽性接觸者則擴大針對其職場、往來、採買等接觸者進行採檢，目前匡117人已檢21人，全部都呈現陰性。

▲高雄牌間群聚感染及其延伸感染，目前已經有12人確診。（圖／高雄市流行疫情指揮中心提供）
▲高雄牌間群聚感染及其延伸感染，目前已經有12人確診。（圖／高雄市流行疫情指揮中心提供）
潘炤穎說，整個匡列目前還在持續當中，尤其是在第二圈到第三圈間，因為個案發病的時序最早可以追溯到5月14日，至今已經超過10天的時間，這10天的時間可能已經造成次波感染的擴散，因此會採取擴大匡列、擴大採檢的模式，整體的群聚感染，匡列規模可能會高達500人以上。

為此，高雄市長陳其邁更祭出新規定，「非同住者的室內非必要社交聚會一律停止」，如打麻將、玩鋪克牌、橋牌及桌遊等都一律停止，陳其邁強調，高雄的牌間群聚案和屏東的群聚案一樣都跟打牌有關，實在是很危險，「市長跟大家拜託，不打真的還好，等疫情過後再打，你現在去打麻將，回家傳的一家人都染疫，真的不好，但流動賭場我一定不客氣，比照八大行業，嚴厲取締，你給我查到，『我一定不客氣』」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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