特企／藝人、網紅激推私密保養「私完美」網：太好吃了吧

在這個忙碌的社會中，許多女性都成為獨立新女人，過著節奏快速的生活，難免忘記好好照顧自己，甚至忽略了「保養」這件事。女性的身體健康會反映在私密處上，因此許多人開始注重私密處保養。很多人都知道可以吃蔓越莓來保養，因為蔓越莓裡有大量的原花青素，有助於降低私密處與泌尿道感染。但因為快節奏的生活模式，許多人為了追求方便，而選擇含有花青素的保健食品，如蔓越莓錠、蔓越莓汁等。





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眾多知名女藝人都愛用的私密保養品「私完美」，是跳脫以往膠囊、藥錠等形式的口含錠。它的分子小、吸收快，且不用配水，口含即可服用，更加方便有效率。這款口含錠含法國進口蔓越莓跟洛神花，一錠的原花青素含量就高達20mg，因此一天補充兩錠，即可達到女性日常保養。





經了解女性保養需求，私完美也添加了西班牙95%口服玻尿酸，兼顧內外在保養，全身肌膚都一起鎖水保濕。還添加世界專利益生菌，幫助調整體質，維持私密處菌叢健康。針對女性需求，也添加了日本玫瑰花瓣萃取，幫助減少色素沉澱，以及甘胺酸亞鐵，幫助紅潤養顏。





許多人服用保養品時都會害怕藥味，但這款口含錠有著酸甜可口的莓果香味，因此受到眾多顧客的喜愛。許多網友吃過之後表示「這種好吃又有效的產品哪裡找！」、「分泌物真的變少了，幾乎不用護墊了！」、「之前妹妹會搔癢到受不了，吃這個之後真的好很多~」、「現在尿道炎都不會再復發了~下面也不癢了~好開心」、「我是不追求私密香味啦，覺得無異味比較健康，吃了這個妹妹真的沒有異味了！」私完美評價向來非常正面，且保養起來很輕鬆、沒有負擔、效果顯著，因此擁有極高的回購率。





知名婦產科醫師施俊宇表示，現代女性往往因為生活忙碌、作息不定等問題，導致婦科問題不斷復發，而求醫、服藥等方式也只是治標不治本。此外也有不少女性會追求私密香味，但其實女性私密處健康時是無異味的，長期標榜私密香味的產品反而會不小心攝取過多有弊無利的人工香精。只有每日服用有效成分安全、吸收快速的私密保養品，並搭配正確的生活習慣，才能最有效的預防「女人病」。





泌尿科醫師黃懷恩院長也表示，許多女性會因為疲累、喝水太少，甚至是因為性伴侶的衛生狀況而導致私密處感染。黃院長也藉此鼓勵女性們，應選擇含有大量花青素和其他有益成分的私密保養口含錠作為日常保養，記得搭配多喝水，建議每天攝取2000c.c.，保養效果更佳，莫在非常時期因婦科問題而冒險跑醫院。





現正處於非常時期，也正好迎來了夏季，私密處更需要格外細心的照料和保養，才能避免出現非求醫不可的情況，這樣一來就真的得不償失了。女性們千萬別讓婦科問題影響生活，應該重視並實踐私密保養，讓自己維持完美的狀態、由內而外散發自信，用最簡單的保養，給妳最純粹的幸福。



