高雄疫苗分配比新北多不公平？陳其邁：高雄醫護有4萬人

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高雄市長陳其邁則表示，中央疫情指揮中心已經做過說明，而高雄市因為有4個醫學中心，醫護人員也將近有4萬人，並有機場和港口，因此疫苗配量相對來說比較多，這個是由中央來做統一的分配；衛生局長黃志中也說，高雄在過去疫苗施打率的狀況、人數都相對高，而在醫療量能的整備上，尤其是在急重症和專責病房部分，高雄市也已經匡列2,541床，並已清空1,191床，在防疫準備上的重要性也不言可喻，這是一個很重要的部份。
高雄長庚前副院長、胸腔內科林孟志教授則說，高雄4大醫學中心過去在施打疫苗量上都有非常好的成果，大家也都知道，施打疫苗並非即刻就可作為防疫，而是為了再來的疫情做準備，雖然這次疫苗數量上看起來略多於新北市，但在高雄會以最快的速度，讓有需要的人員能夠施打到疫苗，也期待這些疫苗對將來在高雄市的防疫有非常大的幫助。
對於各縣市都喊缺疫苗，陳其邁強調，中央、地方大家都希望說疫苗趕快能夠拿到，中央疫情指揮中心也很努力，大家都很清楚，希望說疫苗除了要快、安全性要高，疫苗的效價當然也必須是在一定程度以上，才能夠有更高的保護力，且從疫苗的取得、開始施打，到完成群體的免疫，其實還有一段很長的一個時間，疫苗的生產、製造、運送，以及安全性的評估，也必須要有一個嚴格的規範，施打結束也還要一段時間，所以高雄市市政府也自掏腰包，替所有的醫護人員投保疫苗險，拜託醫護人員一定要施打疫苗，降低染疫風險。
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